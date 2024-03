Napoli senza parole, lo ha preso la Juve: che beffa

Una beffa clamorosa subita dal club di De Laurentiis: tutta colpa di Giuntoli e niente Napoli, il suo futuro sarà alla Juve

Non è un mistero che il calciomercato sia tra i temi caldi per le grandi di Serie A. Gennaio è stato un mese fruttuoso per alcuni, meno per altri club. Ed in tal senso spunta un clamoroso intreccio tra Napoli e Juventus, con i bianconeri vincitori sulla società di De Laurentiis.

La stagione dei campioni d’Italia in carica è stata, fino a questo momento, assai deludente. Al netto dell’1-6 rifilato al ‘Mapei Stadium’ ad un Sassuolo in grave crisi da tempo, la squadra allenata adesso da Francesco Calzona è chiamata ad un vero e proprio miracolo per sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. Qualche settimana fa, conscio degli errori estivi, De Laurentiis ha messo mani al portafogli arricchendo la rosa del Napoli con quattro rinforzi che saranno utili anche in futuro.

Allo stesso modo Cristiano Giuntoli, che in estate è passato dagli azzurri ai grandi rivali della Juventus, ha rinforzato come possibile la rosa di Massimiliano Allegri. Una Juve che, al di là della conclamata difficoltà economica in cui verte da anni, è stata in grado di tenere testa all’Inter fino a qualche settimana. Lo Scudetto, però, adesso può perderlo solo la compagine allenata da Simone Inzaghi.

I margini di crescita dei bianconeri sono enorme così come quelli del Napoli: ed in vista della prossima estate è quasi scontato che ambedue le società puntino su nuovi allenatori. Nelle ultime ore, in ottica mercato, ‘La Gazzetta dello Sport’ ha rivelato un dettaglio che farà gongolare i tifosi della Juve e imbestialire quelli del Napoli.

Sono state innumerevoli le intuizioni di Cristiano Giuntoli nella sua lunga avventura come dirigente del Napoli. In sede di mercato, l’ex Carpi ha saputo portare in azzurro gemme pregiatissime come Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Ma ce n’è un’altra, un certo Carlos Alcaraz, che l’attuale direttore sportivo della Juventus aveva già proposto in passato a De Laurentiis. Il gioiello argentino, messosi in mostra nella sfida vinta con il Frosinone, avrebbe potuto vestire la maglia azzurra. Il Napoli però ai tempi non credette troppo alle indicazioni di Giuntoli, puntando su altri profili.

Giuntoli porta Alcaraz alla Juve: Napoli a mani vuote

Adesso la Juventus, che lo ha strappato in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 49,5 milioni di euro, può godersi il centrocampista sudamericano che è pronto a esordire dal 1′ proprio contro il Napoli. Secondo la rosea Alcaraz giocherà come mezzala destra, con Miretti sulla sponda mancina del centrocampo bianconero.

Allegri vuole testare le capacità del 21enne di La Plata ed una super sfida come quella contro i campioni d’Italia in carica non può essere un banco di prova più adatto. A maggior ragione che Alcaraz, a Napoli, avrebbe potuto avere un futuro decisamente promettente.

Giuntoli non lo ha mai dimenticato e appena è arrivato a Torino, ha avuto terreno fertile per portare l’argentino in Serie A. Con buona pace del Napoli.