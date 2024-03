“Non andare via”: la richiesta disperata all’allenatore

Possibile colpo di scena per la panchina della big d’Europa: il presidente vuole trattenere l’allenatore

Scegliere un nuovo allenatore non è mai semplice. C’è la netta sensazione che la prossima sarà un’estate di rivoluzione in tutta Europa per quanto riguarda le panchine. Tantissime squadre, comprese le big, potrebbero cambiare guida tecnica. Fra queste ci sono sicuramente il Liverpool, il Bayern Monaco e anche il Barcellona.

Gli allenatori delle tre squadre citate hanno già annunciato il loro addio. Nel caso dei Reds, è stato lo stesso Klopp a dirlo ai suoi tifoi con un toccante video sui social. Il Bayern, invece, lo ha fatto con un comunicato ufficiale. Ha stupito tutti anche la dichiarazione di Xavi qualche settimana fa del suo addio a fine stagione ai blaugrana. Una scelta difficile per lui che ha questi colori nel sangue, ma evidentemente questa stagione negativa lo ha convinto che non può andare avanti. Il direttore sportivo Deco è già alla ricerca di un sostituto, ma occhio ad un clamoroso colpo di scena.

Dietrofront possibile: il presidente vuole tenerlo

Xavi a Barcellona è come un figlio. I tifosi lo amano. Anche il club lo ama, anche se c’è una parte di dirigenza (probabilmente Deco) che è contenta di cambiare. Chi, invece, vorrebbe che rimanesse è Joan Laporta, il presidente del Barça. Stando a quanto riportato da Sport.es, è lui che sta spingendo in questo momento Xavi verso una ripensamento.

Il numero uno del Barcellona, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo, avrebbe fatto una richiesta formale al suo allenatore di restare per almeno un altro anno (il suo contratto è in scadenza a giugno 2025). Intenzione condivisa anche da Rafa Yuste, il vice presidente dei blaugrana. Una richiesta che nasce da una serie di motivi: c’è soddisfazione per il lavoro di Xavi (che solo lo scorso anno ha vinto il campionato), ha ancora in pugno lo spogliatoio ed è a conoscenza delle difficoltà che il club sta attraversando anche a livello economico. Inoltre c’è un altro elemento da non sottovalutare: cercare un sostituto è davvero complicato.

Il Barcellona, nella figura di Deco, ha fatto un po’ di sondaggi nelle ultime settimane. Piace moltissimo De Zerbi ma il Brighton vuole i 15 milioni della clausola rescissoria, difficile arrivare anche ad Arteta e a Xabi Alonso (conteso fra il Liverpool e il Bayern). Sullo sfondo resta l’ipotesi Thiago Motta, che è cresciuto con la filosofia e i principi del club e conosce benissimo l’ambiente. Resterebbe però una vera e propria scommessa visto che l’ex centrocampista non ha mai allenato una big. Ecco perché Laporta sta provando a trattenere Xavi. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.