Nuovo ‘caso Higuain’: tifosi del Napoli di sasso

Il Napoli potrebbe perdere una delle sue stelle, destinata alla Juventus, esattamente com’era successo con il Pipita

Ci risiamo: la Juventus torna all’attacco sul mercato e punta nuovamente uno dei giocatori più importanti del Napoli, esattamente com’era stato con Gonzalo Higuain: ora la storia potrebbe ripetersi. Il Pipita non è mai stato perdonato dalla tifoseria partenopea e quindi ora bisogna capire come potrebbero prenderla i tifosi una nuova situazione del genere.

I bianconeri potrebbero rinunciare a Federico Chiesa in estate e, con quei soldi, andare a comprare uno dei giocatori più importanti della formazione azzurra. Questo, almeno, è quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Pare che alla Continassa stiano monitorando attentamente la situazione e che ci siano diversi “sponsor” che spingono per l’opzione dell’azzurro. Tra questi ci sono ovviamente Manna e Giuntoli, che lo conosce bene avendolo portato proprio al Napoli.

Il giocatore in questione è Giacomo Raspadori, che tanto bene sta facendo. Certamente non sarà facile andare a trattare con De Laurentiis, anzi. L’accordo non è semplice da trovare, anche per le valutazioni discordanti. Nel calciomercato, però, mai dire mai. Soprattutto se la Juventus dovesse essere certa della qualificazione al Mondiale per Club 2025, che porterebbe un introito importantissimo: intorno ai 50 milioni di euro. Da aggiungere a quelli guadagnati per il ritorno in Champions League dopo un anno di assenza.

Qualora effettivamente Chiesa lasciasse la Juventus, i bianconeri dovrebbero sostituire questo giovane talento e tra le opzioni principali ci sarebbe proprio Raspadori. Giocando un po’ con i numeri è probabile ipotizzare una cessione del bianconero a 50 milioni circa. Per Jack, invece, il Napoli potrebbe chiedere più di 30 milioni.

Tuttavia, trattative di questo tipo sono complesse e soprattutto soggette a molteplici variabili. Bisognerà anche capire la volontà dei giocatori, con Raspadori che magari non se la sentirà di essere un “nuovo Higuain”.

Calciomercato Napoli: Juventus su Raspadori

Certo è che Raspadori ha tutte le caratteristiche adatte per prendere il posto di Chiesa alla Juventus. Sia per ruolo che per età e qualità. Per ora siamo solo nella fase iniziale, siamo solo all’idea. Le trattative non sono ancora iniziate e non si sa come possano andare.

Se però la Juventus decidesse di intraprendere seriamente questa strada, allora l’ipotesi potrebbe diventare davvero concreta. I prossimi mesi ci diranno certamente di più. L’evoluzione di questa situazione dipenderà da una serie di fattori, il prossimo calciomercato si preannuncia già scoppiettante..