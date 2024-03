Ritorno al Napoli: l’annuncio bomba dell’agente

In vista del prossimo anno l’agente dell’ex giocatore azzurro non esclude il clamoroso ritorno: la situazione è fluida

Cinque anni, in una piazza che ti fa sentire importante, che ti avvolge col suo calore, e che spesso ti ha acclamato dopo le tante ottime prestazioni disputate, non si possono cancellare. Né tantomeno dimenticare. Se poi Napoli è il posto dove sei diventato un campione, dove mezza Europa ti ha notato e dove ti sei consacrato come uno dei centrocampisti più forti d’Europa, come poter escludere un ritorno?

Per far sì che, a 6 anni esatti dall’addio, si possa concretizzare il clamoroso scenario, devono però combaciare una serie di fattori. Innanzitutto la situazione contrattuale – ovvero il costo del cartellino del giocatore nonché il suo stipendio -, poi c’è la volontà del diretto interessato e quella della società acquirente. Un possibile trasferimento che, intendiamoci, non è affatto facile, ma che non è impossibile dopo le parole pronunciate dal suo agente ai microfoni di TVPlay.

Si dà il caso che l’oggetto del desiderio del Napoli, che potrebbe tornare prepotentemente su quello che era diventato un senatore dello spogliatoio, sia in scadenza di contratto nel prossimo giugno. La società che attualmente detiene il suo cartellino può esercitare l’opzione di rinnovo per un anno, ma i segnali, in tal senso, non sembrano esattamente positivi.

Il protagonista della vicenda è niente di meno che Jorginho, il direttore d’orchestra del Napoli di Sarri, colui che ha ridefinito il ruolo del playmaker nel campionato italiano ancor prima di quanto e come fece Marcelo Brozovic nell’Inter. Intervenuto in diretta nella succitata emittente, il procuratore dell’oriundo, Joao Santos, ha parlato del futuro del suo assistito.

Jorginho torna a casa, l’agente non esclude la pista

“Valuteremo la proposta dell’Arsenal che arriverà sul tavolo e decideremo per il suo meglio. Ovviamente la priorità è il rinnovo con i Gunners perché sta molto bene con tutti, però col contratto in scadenza speriamo arrivi la squadra che vuole il suo bene”, ha esordito l’agente.

“Se dobbiamo fare un gioco lo vedrei meglio alla Lazio per la presenza di mister Sarri, che conosce molto bene le sue caratteristiche. Ma non sarebbe male nemmeno la Juve, dove c’è un grande direttore sportivo come Giuntoli con cui ha vissuto tanti anni belli al Napoli. Non escludo nemmeno un ritorno in azzurro col nuovo mister Calzona, che non a caso prima lavorava con Sarri“, ha concluso Joao Santos.

