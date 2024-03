De Laurentiis è furioso: sta già trattando con un altro club

Il presidente del Napoli ha ufficialmente aperto le trattative per giugno: ipotesi clamorosa per il mercato azzurro

Aurelio De Laurentiis è pronto a riprendere in mano le redini del suo Napoli e a fare ammenda. Il patron azzurro ha compreso gli errori inanellati durante la scorsa estate ed in vista della prossima ha già avviato i contatti per una trattativa davvero clamorosa.

Ngonge, Mazzocchi, Traorè e Dendoncker sono stati solo un palliativo in vista di quella che verosimilmente sarà una rivoluzione che sconvolgerà l’universo Napoli. Perché un’annata così tanto deludente nessuno avrebbe mai potuto prevederla: a maggior ragione dopo il miracolo Scudetto con Spalletti in panchina. E sicuramente, la prima pezza, verrà messa lì: alla guida della squadra.

Perché nonostante Francesco Calzona possa chiudere in maniera dignitosa l’annata, è già scritto che arriverà un nuovo allenatore di livello internazionale che possa rilanciare il traballante progetto dei partenopei. Occhio, poi, alle tante cessioni più o meno già ufficializzate dallo stesso presidente del Napoli.

Piotr Zielinski, ad esempio, che dopo aver toccato l’apice della sua carriera in maglia azzurra ha deciso di ‘tradire’ i campioni d’Italia in carica per accasarsi a parametro zero all’Inter. Una scelta di vita che, tuttavia, sta ventilando già da diversi mesi.

Così come l’ormai quasi scontato addio di Victor Osimhen che piace in Premier League ma anche al PSG: grazie al nazionale nigeriano, De Laurentiis spera di incassare un tesoretto da almeno 120 milioni di euro. Ma l’ex Lille, purtroppo per i tifosi del Napoli, non sarà l’unica stella a partire.

Aurelio De Laurentiis sembra aver perso la pazienza con uno dei calciatori simbolo dell’ultimo Scudetto che quest’anno, tranne che in rari casi, ha fornito delle prestazioni quasi imbarazzanti. Stiamo parlando di Khvicha Kvaratskhelia.

70 milioni per Kvaratskhelia: addio insieme ad Osimhen

Il georgiano, stando a quanto filtrato dal portale ‘ElNacional.cat’, sarebbe finito in cima alla lista del Barcellona per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

Con le sicure partenze di Raphinha e Ferran Torres, i catalani hanno bisogno di un’ala sinistra di livello internazionale che possa dare un cambio di passo all’attacco attualmente in mano a Xavi. Ecco perché rispetto ai 100 milioni che un anno fa il presidente azzurro chiedeva per ‘Kvara’, adesso si vocifera che il Napoli possa accontentarsi di 70 milioni di euro, o anche meno.

Le prestazioni di Kvaratskhelia, infatti, hanno fatto ricredere in tanti: non la società di Laporta intenzionata ad investire su di lui. De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti e lo stesso calciatore, settimana scorsa, pare abbia detto al suo agente di trovare una nuova sistemazione perché voglioso di cambiare aria a giugno.

Il portale ha poi riferito delle presunte dichiarazioni di Mamuka Jugeli, rappresentante dell’attaccante azzurro, che ha ammesso l’esistenza di offerte da grandi squadre e che ‘a Maggio sarà tutto più chiaro’. Staremo a vedere come andrà a finire l’ennesima telenovela di mercato in casa Napoli.