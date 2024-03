Il ribaltone che lascia di sasso i tifosi del Napoli: sorpresa Osimhen

Clamoroso colpo di scena sul caso Osimhen: sorpresa per l’addio del centravanti nigeriano al Napoli in estate

Victor Osimhen ed il Napoli, un amore che da qualche tempo sembra essersi esaurito del tutto. Le voci sul futuro dell’attaccante nigeriano si fanno sempre più insistenti e l‘annuncio arrivato nelle scorse ore ha lasciato di sasso i tifosi del Napoli.

Durante la prossima sessione di calciomercato, in estate, molto cambierà della rosa attualmente in mano a Francesco Calzona. De Laurentiis è lanciatissimo verso il cambio di allenatore, anche se al di là dei rumors – Pioli e Italiano sarebbero tra i preferiti – non è ancora chiaro chi possa guidare la squadra azzurra dal 2024/25. Sono invece chiarissimi alcuni addii, praticamente certi, a fine stagione.

In difesa il brasiliano Natan, arrivato dal Bragantino per appena 10 milioni, non ha convinto. Il post Kim deve essere ancora definito e così davanti ad una proposta – magari anche in prestito – Natan potrebbe già lasciare Napoli. Il centrocampo, poi, perderà sicuramente Zielinski che si è promesso sin dalla fine del 2023 all’Inter a parametro zero.

E come dicevamo in anticipo anche Victor Osimhen pare spedito verso una separazione ventilata da tempo, nonostante lo scorso 23 dicembre il nazionale nigeriano abbia rinnovato il contratto con la società campana. Una strategia ben precisa di Aurelio De Laurentiis che adesso, tuttavia, sta facendo i conti con la volontà del calciatore di spiccare il volo verso altri lidi.

Osimhen via da Napoli è dunque una certezza e i tifosi, loro malgrado, se ne stanno facendo una ragione. Dal ritiro con la Nigeria aveva parlato di una decisione già ben definita dopo la stagione (l’ultima) con il Napoli: e così sarà, con l’annuncio arrivato nelle scorse ore che non lascia spazio a dubbi.

Diversi i top club europei che nel corso dei mesi hanno sondato il terreno per l’ex Lille: ma in pole, in questo momento, ce ne sarebbe soltanto uno. Secondo il portale spagnolo ‘The Athletic’, pare che il PSG sia intenzionato a rimpiazzare Kylian Mbappè, destinato a salutare a zero per approdare al Real Madrid, proprio con il capocannoniere della scorsa stagione di Serie A.

Addio Osimhen: dal Napoli al PSG

Osimhen diventerebbe quindi il nuovo punto di riferimento nell’attacco di Luis Enrique che recentemente ha snobbato l’idea di vedere Leao sotto la Tour Eiffel. Ecco quindi che per il portale iberico il centravanti del Napoli sarebbe il primo nome sulla lista dei parigini.

Un affare che, in vista dell’estate, andrà solo definito. Osimhen fino a questo momento con la maglia del Napoli ha segnato 16 gol e firmato 4 assist vincenti in 21 presenze complessive, tra campionato e coppe.