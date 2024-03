Napoli, De Laurentiis sceglie il nuovo tecnico: corsa a due in Serie A

Aurelio De Laurentiis è pronto a regalare un grande tecnico al Napoli per l’anno prossimo: scatta il duello in Serie A

Se non è stata un disastro, poco ci manca. Il Napoli sta vivendo una stagione a dir poco travagliata, giunta paradossalmente immediatamente dopo quella che ha regalato il trofeo più desiderato di sempre.

Lo Scudetto, conquistato con Spalletti in panchina, sembra un ricordo lontanissimo: ma la squadra azzurra, in linea di massima, è rimasta quasi la stessa. L’addio di Kim sta pesando sicuramente tantissimo al centro della difesa, con la dirigenza che non è stata in grado di garantire la firma di un erede degno di questo nome. L’investimento che riguarda il brasiliano Natan, giunto per 10 milioni dal Bragantino, è stato un flop totale.

Ecco perché in vista dell’estate il reparto che maggiormente necessiterà di accorgimenti sarà la difesa: anche Juan Jesus e Rrahmani sono sotto la lente d’ingrandimento per il futuro prossimo. Dalla difesa all’attacco, reparto che ha visto mancare per oltre un mese Victor Osimhen: e anche per tale ragione che il 2024 degli azzurri è iniziato nel peggiore dei modi.

Napoli e i napoletani si godranno ancora per pochi mesi l’ex Lille, già con le valigie in mano e pronto a sbarcare in una delle grandi del calcio europeo. Per Aurelio De Laurentiis, però, il nodo principale rimarrà sempre quello riguardante il nuovo allenatore.

Le parentesi di Rudi Garcia prima e Walter Mazzarri poi sono state un vero e proprio disastro. A giugno il Napoli ringrazierà e saluterà il traghettatore Calzona, indipendentemente da come finirà la stagione.

Al suo posto il patron dei partenopei ha individuati due profili che stanno convincendo direttamente in Serie A. De Laurentiis avrebbe ristretto la cerchia dei favoriti per la panchina azzurra a due nomi, già accostati nel recente passato al Napoli.

A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Rudy Galetti, che su ‘X’ ha rivelato il nome in pole position. Si tratterebbe di Vincenzo Italiano, tecnico che potrebbe salutare la Fiorentina nei prossimi mesi per approdare sotto l’ombra del Vesuvio.

Panchina Napoli: Gasperini alternativa a Italiano

Ma c’è un’alternativa che lo stesso De Laurentiis è stato ad un passo dallo scegliere tanti anni fa, prima dell’arrivo di Rafa Benitez in Campania. Pare infatti che Gianpiero Gasperini stia scalando le preferenze e che starebbe anche guadagnando consensi interni per allenare il Napoli nella prossima stagione

Si parla da tempo di un possibile addio del tecnico piemontese all’Atalanta: in questo caso, la chiamata del Napoli difficilmente verrebbe rispedita al mittente.