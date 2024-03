Nuovo allenatore Napoli, il nome lo fa Massimo Mauro

Nell’àmbito della dialettica su chi dovrebbe assumere la guida del Napoli nella prossima stagione, Massimo Mauro indica il suo candidato

Quando è intervenuto nella trasmissione Radio Goal, all’emittente radiofonica Radio Kiss Kiss, Massimo Mauro non poteva nemmeno immaginare che il nuovo Napoli, il terzo della stagione, avrebbe fatto 6 gol al Sassuolo in quella che può essere definita come la prestazione più convincente dell’anno.



Dopo due pareggi – uno casalingo, in Champions, contro il Barcellona, l’altro esterno a Cagliari con la beffa del gol subìto in pieno recupero – il nuovo allenatore Francesco Calzona ha ottenuto una vittoria fragorosa contro la formazione emiliana, la cui guida tecnica era stata assunta da Emiliano Bigica dopo l’esonero di Alessio Dionisi.

Sebbene nel calcio non si possa mai sapere con matematica certezza cosa possa succedere da qui a 4 mesi – quando l’incarico ad interim del Ct della Slovacchia finirà – appare chiaro a tutti che al via della prossima stagione ci sarà un’altra figura alla guida dei partenopei.

Del resto i nomi, tutti prestigiosi, che circolano nel’ambiente azzurro, sono oggetto di continue indiscrezioni. Quasi giornaliere. Da Stefano Pioli a Xavi Hernandez passando per Raffaele Palladino ed Antonio Conte, i candidati abbondano. O quanto meno sono tante le piste seguite da Aurelio De Laurentiis e dalla dirigenza.

Toto-panchina al Napoli, Massimo Mauro tira la volata a Conte

Tornando a quanto dichiarato dall’ex giocatore dello stesso Napoli ma anche della Juventus, Mauro ha detto la sua su quale potrebbe essere il candidato ideale alla guida della squadra azzurra. Dall’alto della sua ottima conoscenza dell’ambiente partenopeo, ma anche del ‘difficile’ carattere del patron dei Campioni d’Italia, il noto opinionista si è espresso a chiare lettere.

“Quest’anno il Napoli mi ha fatto ricredere, io credevo che gli allenatori contassero il 25%, ma con l’esempio degli azzurri capisco che non è cosi. Prima con Spalletti era un’altra cosa, la squadra metteva in campo altri atteggiamenti. Tutti sembrano la brutta copia di quelli dell’anno scorso: l’allenatore è fondamentale”, ha esordito.

“Sento i nomi di Conte e Pioli. L’ex allenatore di Juve e Inter è secondo me il profilo ideale per ricostruire, ma anche Pioli è molto bravo. Lavorare con De Laurentiis è molto difficile“, ha concluso Mauro.

Registrata l’opinione dell’ex fantasista, che ha sempre avuto un debole per il tecnico salentino, la pista Conte resta certamente una di quelle in agenda nell’affollato taccuino del presidente partenopeo. Una decisione non verrà però presa prima di diversi mesi, considerando che parecchi dei profili vagliati sono impegnati nel lungo rush finale della stagione.

