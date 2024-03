Ossessione Chiesa: addio e plsuvalenza Juve

La fase clou della stagione è alle porte ma i rumors di calciomercato non tendono a placarsi. Questa volta il protagonista è Federico Chiesa, possibile partente in estate

È ancora il calciomercato ad aggiudicarsi le prime pagine dei quotidiani sportivi. Secondo le ultime indiscrezioni, Federico Chiesa si starebbe allontanando sempre di più dalla sua permanenza alla Juventus.

L’esterno destro classe ’97 non sta riuscendo a brillare agli ordini di Massimiliano Allegri e, giorno dopo giorno, un suo addio ai bianconeri diventa sempre più probabile.

La Juventus si avvicina al ritorno in Champions League dopo un anno di assenza. I bianconeri stanno infatti provando a blindare il secondo posto in classifica per ritornare a calcare i grandi palcoscenici europei.

Il grande assente per il ritorno in Champions della Juve, però, potrebbe essere Federico Chiesa, attaccante italiano che piace parecchio fuori dai confini del Belpaese.

Dopo nove titoli consecutivi in Serie A, negli ultimi anni la Juventus ha subito una significativa flessione. Il calo di rendimento sul campo, inoltre, è stato accompagnato da alcune difficoltà economiche e gestionali che hanno cambiato parecchio le prospettive bianconere.

Con i conti tutt’altro che in ordine, infatti, la società è portata a vendere alcuni dei suoi pezzi pregiati per mettere a bilancio delle plusvalenze. Una di queste potrebbe arrivare dalla dolorosa, seppur probabilmente remunerativa, cessione di Chiesa il cui contratto scade nel 2025 (cioè fra poco di un anno…) e al momento non si registrano passi avanti per il rinnovo. Il suo agente ha chiesto un aumento di stipendio fino a circa 7 milioni.

Secondo quanto riportato da fichajes.net, diversi club di Premier League sarebbero pronti a battagliare per assicurarsi l’ex Fiorentina e, al momento, il club favorito sembra essere il Manchester United.

Juventus, tante big su Chiesa: Manchester United in pole

Ancor prima della Juventus, anche i Red Devils vengono da annate parecchio difficili e anno dopo anno la dirigenza prova a risalire la china attraverso investimenti faraonici. L’attaccante della Juve sembra essere uno dei profili più graditi dalle parti di Old Trafford e un assalto nel corso della finestra estiva si fa sempre più auspicabile.

Per assicurarsi Chiesa, però, lo United dovrà fare i conti con un’agguerrita concorrenza interna, dato che il calciatore piace anche alle due londinesi Chelsea e Arsenal. Se dovesse arrivare una proposta superiore ai 40 milioni, la Juventus potrebbe decidere di rifletterci, specialmente dopo aver lanciato tra i grandi Kenan Yildiz. Questo finale di stagione, dunque, potrebbe essere l’ultimo di Federico Chiesa con indosso la maglia della Juventus.

