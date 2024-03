Tutta colpa di De Laurentiis: 30 milioni buttati

La stagione del Napoli è stata costellata da delusioni. La società di De Laurentiis ha visto un calciomercato estivo piuttosto deludente.

Tre allenatori in una stagione sono sintomo di un’annata da dimenticare, e i tifosi del Napoli sicuramente vorranno dimenticare il prima possibile questa stagione. C’erano grandi aspettative dopo lo storico scudetto dello scorso anno, ma il club azzurro non è mai stato in grado di bissare questo risultato e anzi è andato incontro a clamorose figuracce.

Prima Garcia e poi Mazzarri hanno fatto rimpiangere Spalletti, l’assenza del tecnico – insieme a quella di Giuntoli – è stata sicuramente importante e il Napoli, in queste settimane, ha provato a correre ai ripari con Calzona, attuale ct della Slovacchia ed ex vice prima di Sarri e poi di Spalletti. Per il tecnico sarà dura raggiungere gli obiettivi prefissi, ma la vittoria della squadra a Reggio Emilia ha regalato qualche piccolo spiraglio.

Un 6 a 1 netto dove il Napoli ha mostrato piccoli sprazzi dell’armata della scorsa stagione. Kvaratskhelia e Osimhen scatenati e il tecnico ha provato anche soluzioni alternative. Non è stato lanciato nel match Jesper Lindstrom, talento danese che ha rappresentato l’acquisto più costoso della campagna estiva azzurra, e forse l’emblema del momento difficile del club. L’ex Eintracht Francoforte non si è mai realmente ambientato e finora ha giocato davvero poco. Le ultime notizie per lui sono piuttosto preoccupanti.

Napoli, ancora una brutta notizia per Lindstrom

Zero gol e zero assist in campionato, quasi sempre abulico dal gioco e un calciatore che ha faticato e sta faticando ad ambientarsi. Finora Lindstrom è questo, l’investimento da 30 milioni fatto in estate non ha ripagato ed anzi la situazione è piuttosto difficile, anche in chiave Nazionale. Ultime indiscrezioni parlano di un calciatore a forte rischio convocazione per il prossimo Europeo, sicuramente incide la mancata titolarità nel club azzurro. Insomma, le cose per il calciatore nordico finora stanno andando piuttosto male.

In questi giorni Lindstrom ha compiuto 24 anni, è ancora giovanissimo e con grossi margini di crescita. I tifosi e la società si augurano che il calciatore si possa sbloccare presto, magari il prima possibile. Uno dei principali problemi legati al calciatore è sicuramente di natura tattica con il giocatore che non sembra avere una collocazione ben precisa: ala destra, ala sinistra o addirittura come mezzala, nessuno ha ancora ben chiaro il ruolo di Lindstrom e questo sta incidendo sui risultati del calciatore.

Il Napoli spera che Lindstrom possa sbloccarsi il prima possibile, va detto che con Calzona già si è visto qualche piccolo segnale di risveglio. Ma serve di più.