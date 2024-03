Zirkzee con Osimhen, che affare: coppia da sogno

Joshua Zirkzee e Victor Osimhen insieme, fianco a fianco, a guidare l’attacco: ecco l’ipotesi che sta prendendo corpo

Non vi sono dubbi che nel panorama internazionale molte delle punte più desiderate e chiacchierate giochino in Serie A. Joshua Zirkzee e Victor Osimhen stanno già infiammando il calciomercato, nonostante manchi ancora molto alla riapertura ufficiale della sessione estiva.

Il Nazionale olandese sta vivendo un periodo d’oro al Bologna, dove agli ordini di Thiago Motta è riuscito ad esprimere un calcio semplicemente perfetto. Attaccante moderno, estremamente tecnico e rapido nonostante i 193 cm di altezza: e sotto porta, è davvero un cecchino. Nel corso dei mesi sono state diverse le speculazioni sul suo futuro, con in primis la possibilità (adesso già remota) di ritornare al Bayern Monaco grazie ad un’opzione da 40 milioni di euro in favore dei bavaresi.

In Serie A piace al Napoli ma ci ha pensato tantissimo il Milan che proprio con Thiago Motta in panchina, ha sognato il doppio sgarbo ai felsinei. All’estero, poi, non mancano le pretendenti. Soprattutto in Premier League, dove il Manchester United alla ricerca di un centravanti di livello sta valutando proprio l’acquisto di Zirkzee.

Non va però dimenticato Victor Osimhen che manco a farlo apposta, tra Chelsea e Manchester United, è stato spesso accostato al calcio inglese. La punta del Napoli dirà molto presto addio al club di De Laurentiis: questo non è ancora ufficiale, ma quasi. Osimhen piace tanto anche al PSG che per il post Mbappè potrebbe preferire lui a Leao.

Ma nelle ultime ore sta spuntando un’ipotesi davvero incredibile che potrebbe portare Zirkzee e Osimhen a giocare insieme, spalla a spalla, già nei prossimi mesi: ecco cosa sta per succedere.

In un futuro non troppo lontano per Joshua Zirkzee potrebbero aprirsi delle strade che fino a questo momento nemmeno erano state prese in considerazione dalla forte punta olandese. Il classe 2001 non è stato ancora convocato dall’Olanda: e questo potrebbe essere un problema.

Sembra complicato che ciò possa accadere in vista dell’Europeo ed è per tale ragione recentemente la punta del Bologna ha parlato senza troppi giri di parole sulla possibilità di vestire un’altra casacca: quella della Nigeria.

Zirkzee-Osimhen insieme: ipotesi clamorosa

Ad ‘Algemeen Daglbad’ Zirkzee ha affermato come il suo sogno sia “da sempre quello di giocare con la nazionale olandese”. Ha anche riferito come gli Europei non siano necessariamente una scadenza ma se in futuro dovesse essere ancora ignorato “allora guarderò altrove“.

E quell’altrove potrebbe essere proprio la Nigeria, vistoche il classe 2001 è sì nato a Schiedam in Olanda, ma le sue origini viaggiano più lontano: e la Nigeria, un’accoppiata insieme ad Osimhen, potrebbe davvero crearla. Con milioni di tifosi, africani e non, pronti a sostenere uno dei tandem d’attacco più forti della storia recente.