Chiesa, bocciatura pesante: “Non all’altezza, giusto che la Juve lo venda”

L’esterno in forza alla Juventus recupera in vista della sfida di Napoli, ma la sua situazione rimane critica: un ex campione del mondo lo bacchetta

Tanta attesa per l’imminente sfida del ‘Diego Armando Maradona’ tra Napoli e Juventus, una classica del nostro campionato ma anche una sfida per testare entrambe le squadre, che provengono da momenti alla fine molto simili.

La Juventus arriva all’appuntamento forte della rincuorante vittoria ottenuta all’ultimo minuto contro il Frosinone; il Napoli invece ha sbancato il ‘Mapei Stadium’ di Sassuolo e spera che questa vittoria possa essere il preludio di altri successi.

Per entrambe dunque l’obiettivo é vincere e dimostrare alle concorrenti che tutto é ancora possibile: se la squadra di Massimiliano Allegri può ritenersi abbastanza tranquilla al secondo posto in classifica, gli azzurri di Francesco Calzona dovranno sperare in un vero e proprio miracolo, poiché la quarta piazza, occupata dal Bologna di Thiago Motta, dista ben otto punti.

Intanto, Allegri può tirare un grosso sospiro di sollievo: sia Federico Chiesa che Danilo sono tornati a lavorare in gruppo e quindi aumentano le possibilità che entrambi facciano parte dei convocati in vista della partita di domenica.

Se ne sono dette di ogni da quando passò da Firenze a Torino: Federico Chiesa ha sempre risposto sul campo, tuttavia in questa stagione – nonostante una partenza sprint, con 4 nelle prime giornate, il figlio d’arte sta deludendo molto.

Napoli-Juventus, Collovati boccia Chiesa: “Non é all’altezza. Sul mercato se resta Allegri”

Non è dello stesso avviso Fulvio Collovati, ex campione del mondo azzurro, che poche ore fa ha bacchettato l’attuale numero 7 bianconero. “Se Allegri resta in panchina, sono sicuro che verrà messo sul mercato, lo farei anche io“, ha detto l’ex Inter e Roma ai microfoni di Rai Sport. “Considerando l’investimento della Juve, Chiesa non ha fatto abbastanza“. Poi avanza l’ipotesi della cessione: “Se dovessero trovare qualche club della Premier a cui venderlo lo farebbero”.

Dichiarazioni importanti e che forse sono comuni a quelle di parecchi tifosi bianconeri che sicuramente si aspettavano di più dal figlio d’arte. In questo campionato, come ha ricordato lo stesso Collovati, ha messo a segno appena sei gol: troppo poco per uno con le sue qualità e visione di gioco, troppo poco – per l’appunto – rispetto a quanto è stato speso (una sessantina di milioni tra prestito e riscatto) dal club di Exor.