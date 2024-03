Dalla Serie B al Napoli: colpo inaspettato degli azzurri

Colpo a sorpresa e inaspettato in casa Napoli, pronto ad arrivare al giocatore che sta stupendo nel campionato cadetto. Dalla serie B all’azzurro

Aurelio De Laurentiis sta progettando i colpi per la prossima estate. Sarà rivoluzione, con una vera e propria squadra da fare da capo a fondo. Il nuovo progetto azzurro ripartirà sulle ceneri di quello che ha vinto lo scudetto ma saranno pochi i confermati rispetto al passato. A partire da diversi big che saluteranno: Zielinski, Osimhen, forse Kvaratskhelia e Meret. Ci sarà un ricambio netto e generazionale, in attesa di capire chi sarà il nuovo condottiero.

Non solo grandi colpi, quelli che arriveranno con i milioni della cessione del nigeriano e che dovranno essere l’ossatura dell’undici della prossima stagione. Ma anche affari per completare la rosa, quei giocatori che partono come riserve e poi potrebbero rivelarsi sorprendenti. Nulla sarà lasciato al caso, ogni operazione di mercato sarà fatta con un criterio e una logica precisa. Meluso e il team mercato azzurro, oltre al patron, sono già al lavoro.

Il Napoli guarda anche alla serie B, dove diversi talenti si stanno mettendo in luce. La serie cadetta spesso offre spunti interessanti per le big, con giovani di qualità e pronti ad esplodere da un momento all’altro. Specialmente in quelle squadre che si stanno distinguendo.

L’attuale seconda serie italiana è stata fin qui dominata dal Parma di una vecchia conoscenza del Napoli, il formiano Fabio Pecchia. Sin da inizio stagione, il campionato ha avuto un solo padrone. La promozione in A è ipotecata da tempo, considerando come siano due le squadre che vanno direttamente su. Sono diversi i giocatori di talento che giocano tra i crociati e che si sono messi in mostra durante la stagione. Uno su tutti è sicuramente Dennis Man, attaccante classe ’98.

Dalla serie B al Napoli, colpo Man dal Parma

Il rumeno è un esterno mancino abile a svariare su tutto il fronte offensivo con ottime qualità tecniche. Può giocare su entrambe le fasce e soprattutto possiede cambio di passo e dribbling.

Al Parma gioca dal 2021, da quando i ducali erano ancora in serie A, ma solo in questa stagione è finalmente esploso in tutta la sua forza, non più frenato da problemi di natura varia. Al Napoli piace e potrebbe provare a soffiarlo agli emiliani, per un affare che si può chiudere ad una cifra inferiore ai 10 milioni di euro.