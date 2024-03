Dall’Inter al Napoli: ADL ha deciso, scelto il sostituto di Osimhen

Il Napoli è pronto a rimpiazzare Osimhen: dall’Inter agli azzurri, ecco il grande bomber per la prossima stagione

Sembra manchi ancora tanto alla riapertura ufficiale del calciomercato, ed effettivamente è così. In casa Napoli, però, sono già in atto delle manovre di un certo peso che riguarderanno il prossimo centravanti degli azzurri: già scelto l’erede di Victor Osimhen, c’è di mezzo l’Inter.

Il bomber nigeriano, di ritorno dalla Coppa d’Africa, ci ha messo poco a mettere in chiaro il suo valore nell’attacco del Napoli. Perché la recente tripletta nel fragoroso 1-6 rifilato al Sassuolo al ‘Mapei Stadium’ ha bisogno di pochi commenti. Una prestazione sontuosa dell’ex Lille che ha chiarito quanto in questo momento sia uno dei centravanti più forti e decisivi a livello mondiale.

Lo sa benissimo Aurelio De Laurentiis, che per lui ha investito 80 milioni. Lo sanno ancora meglio i top club europei che in estate faranno a gara per strapparlo al Napoli. Lo stesso Osimhen, in ritiro con la sua nazionale, ha chiarito senza troppi giri di parole il suo futuro. Un futuro lontano da Napoli e dalla maglia azzurra, verso mete ambite che lo riempiranno di milioni.

Il PSG rimane in primissimo piano, a maggior ragione con l’ormai certa partenza di Kylian Mbappè. Ed il Napoli? Aurelio De Laurentiis è ormai uomo di calcio e non ha la minima intenzione di farsi trovare impreparato davanti alla possibilità di concretizzare un nuovo capolavoro lì davanti: lasciando a bocca aperta i grandi rivali dell’Inter.

Sono diversi i nomi ventilati negli ultimi mesi come potenziali eredi di Osimhen. Un ruolo comunque scomodo, visto che la punta azzurra continua a segnare a raffica ed è stata certamente decisiva nella vittoria dell’ultimo Scudetto.

La scorsa estate Folarin Balogun, punta statunitense di appena 22 anni, è stata vicinissima a vestire la maglia dell’Inter. Una trattativa sfumata in un nulla di fatto, con il classe 2001 che alla fine ha lasciato l’Arsenal per cedere alle lusinghe del Monaco, con il quale adesso è sotto contratto fino al 30 giugno 2028.

Post Osimhen, De Laurentiis punta Balogun che l’Inter voleva l’estate scorsa

30 i milioni spesi dal club del Principato per la punta che non sta rendendo al meglio e già a fine stagione, davanti ad una proposta importante, potrebbe anche partire. Da qui nasce l’idea di De Laurentiis di accaparrarsi un centravanti giovane e dal potenziale ancora inespresso.

Il Napoli potrebbe mettere sul piatto 30-35 milioni di euro. Balogun nella sua prima (e forse ultima) stagione al Monaco ha collezionato 21 presenze con 6 gol e 5 assist vincenti.