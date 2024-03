Grave lutto, calcio italiano in lacrime: “Dolore tremendo”

Lutto nel calcio italiano, se ne va un grandissimo protagonista: dolore tremendo, era un simbolo per i tifosi

Un altro grave lutto ha travolto il mondo del calcio italiano. Si è spento in queste ore un grande protagonista del mondo del pallone, simbolo di un’intera tifoseria, che lo aveva supportato nel corso della sua lunga carriera.

Un vero e proprio pilastro, sempre presente nei momenti migliori e peggiori di una delle squadra più importanti della Campania, sempre disponibile a ricoprire incarichi diversi pur di riuscire a dare il proprio contributo alla causa.

In una stagione non semplice per il Benevento, distante in questo momento dalla capolista Juve Stabia, sempre più proiettata verso la promozione diretta in Serie B, l’ambiente della Strega è stato sconvolto da una scomparsa devastante. Se n’è andato in queste ore un uomo che per la storia dello sport beneventano ha rappresentato molto.

Giovanni Mariani è stato ben più di un collaboratore del Benevento Calcio. Nel Sannio era diventato una vera colonna, protagonista con la società giallorosso in tutte le categorie, in diversi ruoli.

Se per anni è stato il principale responsabile del settore giovanile, di quella ‘cantera’ che anche grazie al suo lavoro è riuscito a lanciare diversi giovani dal grande potenziale, nel corso della sua carriera aveva svolto tanti ruoli differenti, con un unico obiettivo: aiutare il Benevento in ogni circostanza. Ed è per questo che per i tifosi era diventato una vera icona.

La notizia è stata comunicata ufficialmente dallo stesso club giallorosso nella mattinata del 1° marzo e ha lasciato senza parole l’intera tifoseria sannita. La società si è stretta attorno al dolore della famiglia di Giovanni Mariani. E non poteva essere altrimenti. Perché Mariani faceva a tutti gli effetti parte della grande famiglia beneventana.

Benevento in lutto, addio a Giovanni Mariani: il comunicato addolora i tifosi

“Dire addio a Giovanni è un dolore immenso“, ha affermato all’interno della nota ufficiale Diego Palermo, presidente del settore giovanile del Benevento, aggiungendo: “Meritavi tanto, per me sei stato un maestro di vita, un amico e un fratello. Non ti ringrazierò mai abbastanza per quello che mi hai insegnato“.

Parole che hanno commosso un’intera tifoseria e che sono arrivate dritte al cuore anche del primo cittadino, Clemente Mastella. Quest’ultimo ha voluto in particolare esprimere il proprio cordoglio attraverso un post pubblicato sui social: “Giovanni era una persona semplice, un grande educatore di giovani calciatori. Ha speso la sua vita per i ragazzi, svolgendo la sua attività con intelligenza, passione e cuore”.

Anche per questo motivo Mariani non verrà mai dimenticato da una città intera, che in questo momento ha voluto stringersi affettuosamente attorno alla famiglia per la drammatica perdita.