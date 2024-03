Guerra aperta Juve-Napoli: ricorso di De Laurentiis

Tra Juventus e Napoli è guerra aperta: il club azzurro capitanato da Aurelio De Laurentiis è pronto a fare ricorso, ecco per quale motivo

A poche ore da Napoli-Juventus c’è un nuovo caso che riguarda questi due club. Quella tra azzurri e bianconeri rischia di essere una storia infinita da giocare sia sul campo sia fuori, magari fino alle aule di tribunale. Negli ultimi anni più volte le due squadre si sono scontrate non solo per scudetti e coppe, ma anche fuori dal rettangolo di gioco. Come fu nel 2020/21, per la famosa partita rinviata a causa del Covid.

Aurelio De Laurentiis è pronto a portare, nuovamente, la Juve in tribunale. Il ricorso da parte del club azzurro può essere annunciato e c’è solo una possibilità che questo non avvenga. Il motivo del contendere è la partecipazione al prossimo mondiale per club, la prima edizione allargata a 32 squadre e che si disputerà nell’estate del 2025. L’Italia ha a disposizione due posti e uno se lo è già assicurato l’Inter. Per l’altro posto la lotta è proprio tra Napoli e Juve.

La graduatoria di ammissione dipende dal ranking UEFA e attualmente tutto è nelle mani del Napoli. Non disputando le coppe, la Juve non può che guardare i rivali e sperare. Attualmente sono proprio i bianconeri ad essere avanti nel punteggio totale, ma le cose possono cambiare.

Guerra aperta tra Juve e Napoli: ricorso di De Laurentiis contro i bianconeri

Per sovvertire il pronostico il Napoli dovrebbe passare il turno in Champions League e superare così l’ostacolo del Barcellona agli ottavi. Solo in questo modo i partenopei potrebbero essere leggermente più sicuri di partecipare alla prima manifestazione iridata indetta dalla FIFA, ma per togliersi ogni dubbio dovrebbero approdare in semifinale.

Resta complicato, oggettivamente, pensare a questo scenario. Ecco perché, qualora il Barcellona dovesse eliminare il Napoli, è sempre più probabile il ricorso da parte di De Laurentiis.

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli la società campana sarebbe già pronta a ricorrere contro la qualificazione della Juve. Il motivo? La squalifica dei bianconeri ricevuta da parte dell’UEFA per la violazione del Fair Play Finanziario la scorsa estate. Alcuni punti con il quale i piemontesi sono avanti nel ranking ai danni del Napoli sarebbero fittizi, non legali. Secondo gli avvocati ci sarebbero buone probabilità di spuntarla.