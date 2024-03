Napoli, De Laurentiis lo manda via: cessione in Inghilterra

Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di trattenere il giocatore pure il prossimo anno: cessione in Inghilterra sempre più probabile

Grazie alla grande vittoria ottenuta contro il Sassuolo al Mapei Stadium per 6-1, il Napoli ha preso una bella boccata d’ossigeno in una stagione a dir poco tormentata.

Sulla panchina azzurra si sono avvicendati ben 3 allenatori, cosa rara per una squadra fresca vincitrice dello scudetto e la speranza dei tifosi partenopei è che Francesco Calzona riesca nel miracolo di portare la squadra in Champions League. Qualificazione che al momento sembra molto lontana viste le tante squadre che sono davanti agli azzurri che hanno mostrato di essere in salute.

Inoltre, il Napoli sta mancando a livello di continuità e per staccare il pass per la Champions dovrebbe vincere quasi tutte le partite che restano da qui a fine stagione per avere una speranza in più. Al di là di come finirà quest’anno, comunque, De Laurentiis ha intenzione di compiere una vera e propria rivoluzione e ci potrebbero essere alcune cessioni.

Oltre a quella di Osimhen, già messa in preventivo dallo stesso presidente del Napoli, a salutare gli azzurri potrebbero essere anche altri giocatori e tra questi c’è Amir Rrahmani che potrebbe essere ceduto in Premier League.

Napoli, Rrahmani ai saluti: il kosovaro verso la Premier League

Senza il supporto di Kim Min-jae che lo ha tenuto a galla in più di un’occasione, in questa stagione Amir Rrahmani ha messo in mostra tutti i suoi limiti. Il kosovaro è risultato non adatto ad essere il leader della difesa e la prossima estate potrebbe anche decidere di salutare gli azzurri per volare in Premier League.

De Laurentiis non ha intenzione di trattenere il difensore soprattutto qualora dovessero arrivare offerte vicino ai 20 milioni di euro e dall’Inghilterra ci sono tanti club interessati al giocatore come Brighton, West Ham e Wolves.

Arrivato a Napoli nel 2020, Rrahmani ha dato il meglio di sé con Spalletti seduto sulla panchina azzurra, ma in questa stagione il difensore ha avuto un netto calo a livello di prestazioni così come tutta la squadra. Sebbene il suo contratto sia in scadenza solo nel 2027, De Laurentiis sembra essere disposto a salutare il giocatore già quest’estate, considerato che il campionato inglese piace molto al difensore kosovaro.

Nonostante al termine della stagione manchino ancora tre mesi, il Napoli sta già guardando al mercato estivo, conscio che dovrà costruire una squadra nuova per quello che sarà il prossimo allenatore, cercando di non sbagliare di nuovo come fatto la scorsa estate.