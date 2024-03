Napoli e Juve tornano a fare affari: annunciato il nome in diretta

Juventus e Napoli vivono una stagione ben diversa. I bianconeri lavorano al ritorno in Champions, il Napoli vede questo come un obiettivo complicato.

Negli ultimi anni Juventus e Napoli hanno vissuto una costante rivalità, spesso pronte ad affrontarsi nei piani alti della classifica. Quest’anno le due squadre hanno vissuto annate totalmente differenti, la Juve – dopo le difficoltà dello scorso anno – è ripartita ed è tornata competitiva per il vertice. L’Inter di Inzaghi è irraggiungibile, ma i bianconeri sono stati gli unici ad impensierire la corazzata nerazzurra mentre il Napoli campione d’Italia è senza dubbio una delle più grandi delusioni della stagione.

Il club partenopeo ha cambiato tre tecnici durante la stagione e ora con Calzona sta provando a reagire dopo un’annata finora piuttosto deludente. Juve e Napoli lavorano al presente e al futuro, soprattutto in vista del prossimo calciomercato dove sia i bianconeri che gli azzurri potrebbero intervenire pesantemente. E Juve e Napoli potrebbero tornare nuovamente a trattare.

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, l’intermediario e talent scout Michele Fratini ha parlato di calciomercato e ha rivelato possibili trattative tra Juventus e Napoli. I rapporti – complice il passaggio di Cristiano Giuntoli in bianconero la scorsa estate – non sono sicuramente facili, ma a fine anno potrebbero esserci risvolti clamorosi.

Fratini ha svelato: “Torno a ribadire che Raspadori interessa alla Juve. E’ poliedrico, ha fatto la mezzala, l’esterno, la seconda punta e l’attaccante, il falso-nueve ai tempi del Sassuolo e per questo motivo piace molto a Giuntoli”.

D’altronde è stato proprio l’attuale dirigente bianconero a portare Raspadori a Napoli e il giocatore è stato tra gli uomini comunque più importanti per la vittoria dello scudetto.

Juventus-Napoli, Giuntoli pensa all’attaccante

Raspadori e non solo, visto che Fratini ha parlato anche del giovane Zanoli, calciatore attualmente in prestito alla Salernitana ma che, probabilmente, tornerà a Napoli in estate.

“Si sentono tanti nomi, ma c’è un altro calciatore, parlo di Zanoli, che Giuntoli ha portato dal Carpi fino al Napoli – ha proseguito Fratini – È un 2000, ma è un ottimo profilo, ora a prescindere che giochi o meno a Salerno, questo ragazzi è veramente forte. Non mi stupirei se Giuntoli lo prendesse alla Juve“.

La Juve, ha sottolineato il talent scout, ha attuato un progetto giovani, ha lanciato diversi nomi in queste settimane (vedi i vari Iling, Cambiaso o Yildiz) e quindi anche Raspadori e Zanoli potrebbero essere nomi interessanti. Per Fratini i rapporti tra Juve e Napoli non sono totalmente chiusi e in estate potrebbero esserci assolutamente trattative.