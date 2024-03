Napoli, offerta pronta: scippo a Inter e Milan

Il Napoli potrebbe clamorosamente anticipare la concorrenza di Inter e Milan per un obiettivo di mercato: offerta pronta, il colpo potrebbe arrivare a giugno

Il calciomercato è sempre aperto. Anche durante la stagione, e nell’immediato post sessione invernale, le squadre sono costantemente al lavoro per accaparrarsi il prima possibile i giocatori più interessanti e ambiti sulla scena. Se, poi, la squadra in questione dovrà puntare tutto sulla prossima stagione dopo un’annata sottotono, la programmazione è chiaramente il primo pensiero.

È per esempio questo il caso del Napoli che, dopo un’annata deludente che sembra molto difficile rimettere in sesto, sta già pensando a programmare la stagione 2024-25, cercando di rialzarsi e tornare a competere per quello Scudetto troppo presto scucito dalle casacche azzurre. La risalita passerà necessariamente per il mercato, e i partenopei hanno tutta l’intenzione di muoversi in anticipo.

In tal senso, uno degli obiettivi della società guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe Sebastian Szymański, classe 1999 in forza al Fenerbahçe che avrebbe attirato l’interesse dello scouting azzurro a suon di grandi prestazioni.

Napoli, occhi puntati su Szymański: si cerca di anticipare Inter e Milan

Trequartista molto abile negli inserimenti in zona gol, il polacco ha segnato 12 reti tra Süper Lig e qualificazioni alla Conference League fino ad ora, mettendo in mostra tutta la sua versatilità. Cinque i gol segnati in area di rigore, ma anche tre con conclusioni da fuori, uno dei marchi di fabbrica del ragazzo, e gli altri due dall’area piccola, mostrando il fiuto del gol di un classico rapace d’area.

La sua incredibile adattabilità lo ha portato anche a giocare da ala destra e da punta centrale, risultando il classico “falso nueve” abile a rientrare e legare il gioco, favorendo gli inserimenti degli esterni e dei centrocampisti. Il ragazzo, infatti, è anche molto abile a smistare il gioco, con un impressionante (per un attaccante) 77.8% di precisione nei passaggi e ben 14 assist a referto in tutte le competizioni.

La concorrenza, però, potrebbe essere spietata. Secondo quanto riportato da Ekrem Konour su X, infatti, il Napoli starebbe pensando di fare la sua offerta, per anticipare le altre squadre interessate: “Il Napoli sta pensando di fare una prima offerta da 20 milioni di euro per il centrocampista del Fenerbahçe Sebastian Szymański. Real Sociedad, Inter, Milan, Manchester United, Arsenal e Tottenham sono state tutte accostate al giocatore ventiquattrenne”.

Una concorrenza molto dura, quindi, ma che gli azzurri, con un’azione tempestiva, potrebbero sbaragliare per portarsi a casa un calciatore di indubbio valore.