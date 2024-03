Napoli, via il grande flop: De Laurentiis gongola per il sostituto

In casa Napoli c’è rammarico per una stagione deludente e un calciomercato che ha totalmente deluso le aspettative.

Negli ultimi anni il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha intrapreso una strategia ben precisa sul mercato e spesso piuttosto remunerativa. Con l’aiuto dello storico ds Cristiano Giuntoli – finito quest’anno alla Juve – la società partenopea ha pescato giovani talenti sul mercato e li ha rivenduti successivamente a peso d’oro. Anche per questo il Napoli è una delle poche big in Europa, l’unica in Italia, ad aver costantemente il bilancio in attivo.

Da qui è nata l’impresa della scorsa stagione, il Napoli ha vinto il terzo scudetto con il bilancio in attivo, ha ceduto nel 2022 calciatori ingombranti come Koulibaly e Fabian Ruiz e ha lanciato grosse scommesse, quasi tutte vinte. Uno su tutti Kvicha Kvaratskhelia, talento georgiano sconosciuto ai più e che lo scorso anno è stato il calciatore MVP della Serie A.

Quest’anno il Napoli ha fatto un mercato simile, ma le cose non hanno avuto lo stesso epilogo. Dal brasiliano Natan al talento danese Lindstrom, calciatori non noti a tutti, ma con la società che ha comunque investito cifre importanti. Quasi tutto il mercato è risultato però fallimentare, tra questi uno dei calciatori più deludenti è sicuramente il centrocampista svedese Jens Cajuste, ex calciatore dello Stade Reims.

Il Napoli ha investito 12 milioni in estate per acquistare Cajuste, ma il risultato non è stato soddisfacente. Nonostante i vari avvicendamenti in panchina il giocatore, tra l’altro anche nazionale, ha quasi sempre offerto prove insoddisfacenti, portando anche il malumore tra i tifosi.

Per questo non è escluso un clamoroso addio a fine stagione, il Napoli potrebbe valutare la cessione e Cajuste potrebbe magari tornare in Ligue1 dove hanno comunque un buon ricordo. Il club azzurro valuta il sostituto e la società di De Laurentiis ha già in casa un profilo molto interessante.

Napoli, si pensa già al sostituto di Cajuste

Se Cajuste ha fatto male non si può dire lo stesso del centrocampista o meglio jolly Michael Folorunsho, giocatore di proprietà azzurra ma in questa stagione in prestito all’Hellas Verona.

Con la squadra di Baroni Folorunsho sta facendo un ottimo campionato, ha collezionato 24 presenze e 3 reti, ma soprattutto una presenza fissa e fondamentale per il reparto. Il calciatore italiano – con origini nigeriane – è addirittura finito nel mirino della Nazionale di Spalletti e il Napoli potrebbe riportarlo in prima squadra. Per ora Folorunsho vuole concludere al meglio la stagione, ma un suo ritorno a Napoli è sicuramente probabile.