Non si gioca, ora è ufficiale: partita rinviata causa maltempo

L’Italia è in preda al maltempo e questo ha portato delle ripercussioni anche sulle attività sportive: niente match nel fine settimana

Sono giorni di condizioni meteo tutt’altro che favorevoli per l’Italia che continua ad essere costretta a fare i conti con un periodo di forti perturbazioni. Da Nord a Sud, nessuna regione rimarrà esclusa e questo avrà delle conseguenze anche per quanto riguarda le attività sportive. Rinvii in vista per il calcio che ha già annunciato che non si giocherà per ragioni di sicurezza.

Senza dubbio una tegola per i tifosi che speravano di poter seguire la propria squadra del cuore da vicino, invece faranno meglio a rimanere dentro casa per evitare guai peggiori. Le anticipazioni meteo parlano infatti di violenti acquazzoni e forti piogge su tutto il territorio.

Per evitare disagi, il Comitato Regionale ha perciò deciso di interrompere qualsiasi tipo di attività sportiva all’aperto. Non una scelta facile da parte dell’autorità competiti che hanno già diramato l’allarme rosso per due weekend consecutivi. Sarà un inizio marzo davvero difficile per molte città, non solo in termini sportivi.

Soprattutto per il Piemonte e per Torino che saranno i luoghi maggiormente chiamati a dover resistere all’allerta meteorologica dei prossimi giorni: nel mirino c’è il fine settimana che va dal primo marzo fino al 3 e quello che invece si consumerà dall’8 al 10. In quei giorni saranno vietate le attività sportive agonistiche. Il Piemonte non ha voluto sentire ragioni e come prima cosa ha deciso di mettere al sicuro i suoi abitanti.

Allerta meteo, non si gioca

Al momento l’ordinanza regione ha coinvolto gli sport all’aperto ma senza toccare i club professionistici. Nessun problema dunque per il Torino che nel primo fine settimana di allerta è stato chiamato ad ospitare regolarmente la Fiorentina. Dubbi, invece, per quanto riguarda il prossimo weekend e perciò il prossimo turno di campionato. Il 10 marzo sarà infatti la Juventus a giocare in casa e le condizioni climatiche potrebbero essere ancora più drastiche.

Allerta rossa che dovrebbe però colpire presto anche le altre regioni, il periodo di piogge rischia di farsi intenso e questo potrebbe avere delle ripercussioni anche sui vari campionati professionistici. Sarebbe una tegola per i club e soprattutto per i vari calendari già particolarmente ricchi d’impegni. Al momento, tuttavia, la priorità rimane quella di evitare qualsiasi tipo di disagio.