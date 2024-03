Chiesa a un passo dal Napoli: tutto vero, svelati i dettagli

Federico Chiesa ed il Napoli, un colpo di scena clamoroso per la firma dell’esttaccante della Juve: ecco cosa è successo

Napoli e Juventus portano avanti una rivalità accesa, nonostante stagioni decisamente diverse vissute dalle due società. Ma ciò che le accomuna è sicuramente il calciomercato, con un nome che sta facendo saltare il banco: quello di Federico Chiesa.

L’ala genovese non stsa vivendo una delle sue migliori stagioni ed in tal senso, il futuro alla Juventus è tutt’altro che scritto. In scadenza il 30 giugno 2025 con il club torinese, Chiesa l’anno scorso ha vissuto dei momenti decisamente difficili che non gli hanno permesso di essere in campo a lungo. La rottura del legamento crociato unito alla penalizzazione della Juve hanno, di fatto, stroncato le ambizioni bianconere di arrivare in cima alla Serie A.

Ad ogni modo per Chiesa i discorsi legati al rinnovo contrattuale vanno avanti ma l’intesa tra l’entourage del calciatore e la dirigenza bianconera non è stata ancora trovata. E senza prolungamento, l’addio sarà praticamente inevitabile. Chiesa piace tantissimo in Premier League dove diverse società si sono iniziate a muovere per una possibile offerta in estate.

Il Napoli non ha mai nascosto il gradimento verso il classe ’97 ed in vista dei mesi estivi tutto potrebbe accadere, con Chiesa che non ha più un feeling così speciale con Massimiliano Allegri. Nelle scorse ore è spuntato un retroscena davvero clamoroso che riguarda proprio Chiesa ed il Napoli: i tifosi sono rimasti a bocca aperta

Chiesa-Napoli, svolta improvvisa: “45 milioni di euro”

Il quotidiano torinese ‘Tuttosport’ ha rivelato nelle scorse ore un qualcosa di davvero clamoroso che riguarda proprio Federico Chiesa ed il Napoli. Un futuro che poteva essere diverso per il figlio d’arte: almeno sulla carta.

Secondo quanto riferito nel 2020, prima del passaggio alla Juventus, l’ala genovese è stata ad un passo dal vestire la maglia del Napoli. L’allora direttore sportivo dei campani Cristiano Giuntoli, ora alla Juventus, arrivò a proporre ben 45 milioni di euro – bonus inclusi – al club di Rocco Commisso, pur di anticipare le concorrenti.