Furia Napoli, bufera negli spogliatoi: caos totale contro la Juve

Napoli-Juventus, gara accesissima in campo ma anche fuori: negli spogliatoi è successo di tutto, il video che documenta il caos

Come prevedibile, Napoli-Juventus è stata una gara dalle grandi emozioni, come avviene da sempre e specialmente negli ultimi anni. Al ‘Maradona’ novanta e più minuti ad altissima tensione, in una gara fondamentale per entrambe, che alla fine ha visto prevalere gli azzurri di Calzona per 2-1.

Una sfida che ha confermato un Napoli in crescita, rinnovato nello spirito e nella coesione tecnico-tattica, capace di vincere una partita durissima e contro un avversario che a sua volta ha dato tutto. La rete di Raspadori nel finale, dopo il rigore sbagliato da Osimhen, ha premiato i partenopei che ora possono guardare al futuro e alla lotta per l’Europa con maggiore ottimismo, mentre la Juventus di Allegri può recriminare per le diverse occasioni da gol fallite clamorosamente, specialmente da Vlahovic, ma non solo da lui.

Una partita che poteva fornire preoccupazioni per quanto riguarda eventuali polemiche arbitrali, che sono state ridotte al minimo. La direzione di Mariani è stata molto buona e nell’unica valutazione davvero errata il direttore di gara è stato soccorso dal Var, tramite il quale ha corretto la sua decisione sul contatto tra Nonge e Osimhen, sanzionato giustamente con il calcio di rigore dopo la review. Dei momenti di tensione, però, ci sono stati, eccome, specialmente fuori dal campo.

Napoli-Juventus e la furia di De Laurentiis: il patron nervosissimo, il video che diventa virale

Tensioni che hanno riguardato il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Soddisfatto per la prova della sua squadra, non altrettanto, invece, nei confronti di altri protagonisti.

De Laurentiis ha infatti deciso di non rilasciare più alcuna intervista a DAZN da qui alla fine della stagione. I tesserati partenopei parleranno soltanto con Sky e con la Rai. Due, principalmente, i motivi della sua scelta. Il primo, è che il presidente azzurro si è lamentato per la scelta televisiva di far disputare Napoli-Atalanta il sabato di Pasqua, 30 marzo, e non il giorno di Pasquetta, il successivo 1 aprile. Ma in questo senso, il calendario è obbligato, visto che i bergamaschi avrebbero, pochi giorni dopo, la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina. Il secondo motivo che lo ha fatto infuriare è quello legato ai video per i quali DAZN ha diritto di filmare il prepartita e gli spogliatoi prima di scendere in campo.

Nel frattempo De Laurentiis sbrocca male in diretta negli USA#NapoliJuventus pic.twitter.com/bYYhC6ohDk — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 3, 2024

“Il video non lo devono fare, c…o!”, si sente chiaramente esclamare De Laurentiis in questo video. Già da tempo, era contrario a questo tipo di scelta e adesso ha pubblicamente dichiarato guerra all’emittente streaming.