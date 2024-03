Higuain fa infuriare i tifosi del Napoli, che annuncio

I tifosi del Napoli sono letteralmente infuriati dopo l’annuncio da parte di Higuain che attacca, ancora una volta, il club azzurro. Le parole

Seppur indirettamente, Gonzalo Higuain ha fatto letteralmente infuriare i tifosi del Napoli, e non è la prima volta. Da quando l’ex bomber azzurro salutò il club partenopeo per andare alla Juve, nulla è stato più come prima. Riavvolgiamo il nastro: nell’estate del 2016, dopo il record di gol in serie A da parte dell’ex Real Madrid (36 reti, poi eguagliato da Immobile nel 2020) con la città letteralmente ai suoi piedi, un repentino e improvviso addio lo portò dritto a Torino, direzione Juventus.

Da quel momento fu definito un traditore dalla piazza e attaccato a più riprese dai suoi ex tifosi. Nel corso del tempo il buon Gonzalo ha dimostrato di essere insofferente a questi attacchi, ripagando con la stessa moneta il popolo azzurro. Ma se c’è uno che più di tutti è suo nemico giurato da quella calda estate di otto anni fa, questi è sicuramente Aurelio De Laurentiis.

Da quel momento ogni volta che si parla di Napoli, non mancano frecciatine al patron azzurro. Questa volta non è stato da meno, con dichiarazioni che hanno fatto letteralmente infuriare i tifosi.

Higuain fa infuriare i tifosi del Napoli, l’annuncio

Nicolas Higuain, fratello di Gonzalo, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, prima di Napoli-Juve che probabilmente rappresenta ‘la’ partita dell’ex attaccante argentino. Non è la prima volta che Nicolas parla e attacca il Napoli e De Laurentiis, anzi oseremo dire che è consolidata abitudine. Le parole sono di Nicolas, ma siamo sicuri che il pensiero è lo stesso di Gonzalo.

“Siamo rimasti legati a Napoli e Juve, non potrebbe essere altrimenti. Tutti sappiamo com’è andata, ho ricordi stupendi. Ci hanno dato tanto entrambe” asserisce l’Higuain meno noto.

Poi iniziano le stoccate a De Laurentiis: “La scorsa stagione è stata anomala. Juve, Inter e Milan non hanno avuto continuità e lo scudetto è andato al Napoli. Ma dopo è successo di tutto, l’ambiente ha dovuto fare i conti con una persona che si pensa al di sopra della società stessa e ha voluto fare il protagonista cambiando tre volte l’allenatore”.

Una vera e proprio entrata a gamba tesa da parte di Nicolas Higuain che non si ferma: “Ho rispetto per i tifosi del Napoli ma non posso dire lo stesso del presidente, che ha fatto mille promesse mai mantenute”.

Un vero e proprio attacco al patron azzurro. E ne ha anche per Osimhen: “Chi preferisco tra lui e Vlahovic? Gonzalo! A parte gli scherzi il nigeriano non rappresenta quel tipo di attaccante che a me piace, prenderei sempre uno tra Dusan o Lautaro Martinez”. Che dire: tra “scudetto vinto in una stagione strana”, gli attacchi (gratuiti) a De Laurentiis e le stoccate ad Osimhen, sembra che agli Higuain la piazza partenopea non stia particolarmente simpatica…