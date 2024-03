“Imbarazzante”, caos Napoli: De Laurentiis sotto accusa

Piovono gravi accuse su Aurelio De Laurentiis dopo le ultime decisioni da parte del patron azzurro, caos in casa Napoli

Aurelio De Laurentiis è finito nell’occhio del ciclone a causa delle sue recenti uscite in cui ha minacciato di adire per vie legali se il Napoli non riuscirà a strappare la qualificazione sul campo al prossimo mondiale per club. Le dichiarazioni del patron azzurro fanno sempre discutere e anche questa volta non sono da meno.

Nell’estate del 2025 prenderà il via la prima edizione allargata del mondiale per club, a 32 squadre, sulla stessa falsariga di quello per nazionali. Per l’Italia ci sono due posti e uno se l’è già assicurato l’Inter. Per il secondo è lotta a due tra Juve e Napoli.

Dipende tutto dal ranking UEFA e attualmente i bianconeri sono davanti ma non dipende più da loro. Non avendo disputato le coppe in questa stagione, il loro punteggio è fermo e definitivo. Se gli azzurri dovessero approdare alle semifinali di Champions League il posto andrebbe a Di Lorenzo e compagni, anche con il solo passaggio ai quarti c’è qualche possibilità di spuntarla.

Resta uno scenario complicato, per questo motivo De Laurentiis, nel caso dovesse non farcela sul campo, ha già minacciato di andare per vie legali e ricorrere contro i bianconeri. Per quale motivo? La squalifica ricevuta dalle coppe l’anno scorso per violazione del Fair Play Finanziario. Il patron azzurro ritiene illegali i punti accumulati in Europa dai piemontesi nel 2022-23, quando dovevano essere già sanzionati.

Caos Napoli, De Laurentiis sotto accusa: piovono critiche

Questo ha fatto scattare diversi personaggi di spicco che si sono schierati contro De Laurentiis. Anche perché, giuridicamente parlando, le possibilità di riuscita del ricorso sono poche. La squalifica dell’UEFA è già arrivata ed è definitiva, inoltre i punteggi accumulati dalla Juve sono stati omologati, non si tratta di risultati non riconosciuti dalla giustizia sportiva. Insomma ci sono pochi margini di riuscita. Ne ha parlato il giornalista Paolo Bargiggia a Tv Play.

“Il presidente del Napoli è imbarazzante” taglia corto il noto collega. Poi l’entrata a gamba tesa: “Manca di fair play nei confronti dell’avversaria. Lui può fare tutti i ricorsi che vuole, ne ha il diritto ma secondo me è un delirio, così come delira quando dice che stava prendendo Haaland per 50 milioni”. La chiosa finale spiega la realtà dei fatti: “La Juve ha già pagato una normativa precisa, non capisco perché debba essere esclusa dal mondiale per club”.