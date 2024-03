Insulti orrendi nel post partita: i giocatori sono sconvolti

Caso delicato in uno dei big match di questo turno. Gli episodi della partita hanno fatto il giro del mondo, ma a prendersi la scena sono state alcune reazioni decisamente scomposte.

La tensione sembra aver avuto la meglio nel confronto tra le due big del campionato, dove un escalation di nervosismo ha portato a diverse sanzioni e relative contestazioni.

L’andamento della gara è stato, infatti, condizionato da alcuni episodi che hanno diviso parte dell’opinione pubblica. Il tutto, però, è degenerato in una reazione social rivedibile.

Una partita che prometteva spettacolo come Lazio-Milan, squadre in lotta per un posto Champions, verrà probabilmente ricordata più per gli episodi che per il risultato.

La contestazione del post partita è arrivata attraverso tantissimi canali, ma quella più cruda ha lasciato sconvolti i calciatori stessi.

Nel match dell’Olimpico valido per la ventisettesima giornata di Serie A, la Lazio di Maurizio Sarri si giocava punti importanti per la rimonta ai posti validi per un posto nella prossima Champions League.

Di Bello fa infuriare la Lazio: durissima reazione dei tifosi

La partita è stata parecchio equilibrata e le decisioni arbitrali hanno contribuito ad un’escalation negativa. Ad accendere gli animi ci ha pensato l’espulsione di Luca Pellegrini, dal canto suo responsabile di una grande ingenuità.

Dopo il vantaggio rossonero, firmato dal subentrato Okafor, la tensione è salita vertiginosamente. A far esplodere del tutto gli animi ci hanno pensato le due successive espulsioni, sempre ai danni di calciatori biancocelesti.

La prima nei confronti di Marusic, reo di aver mandato ‘a quel paese’ l’arbitro troppo platealmente, e la seconda verso Guendouzi, espulso per aver reagito ad una trattenuta prolungata di Pulisic.

Due degli episodi discussi hanno un filo conduttore che porta allo statunitense del Milan. È stato l’ex Chelsea, infatti, ha causare l’espulsione di Pellegrini ed è sempre lui a trattenere Guendouzi fino a scatenarne la reazione.

Nonostante, specialmente agli occhi di un tifoso della Lazio, possa aver agito in maniera contestabile, ciò che si è scatenato sui social network ha superato di gran lunga la gravità delle azioni stesse.

Nel post partita diversi messaggi di odio sono pervenuti nei confronti di Pulisic. In alcuni, addirittura, si augurava la morte a lui e ai suoi cari. I gravi insulti non sono passati inosservati e dopo le aspre critiche, la società rossonera, Pioli e i compagni si sono schierati al fianco di Pulisic.