Kvaratskhelia, che affronto: “Si vergogna tanto”

Dichiarazioni sorprendenti su Khvicha Kvaratskhelia, il talento del Napoli ancora una volta sotto le luci dei riflettori

L’impatto sul calcio italiano e internazionale, lo scorso anno, di Khvicha Kvaratskhelia era stato deflagrante. Nessuno avrebbe mai immaginato un rendimento simile da parte del georgiano, che con la maglia del Napoli si è reso autore di una stagione da 14 gol e 17 assist totali, venendo eletto miglior giocatore del campionato di Serie A, riconosciuto tra i principali talenti europei e trascinando gli azzurri allo scudetto. Anche se in questa stagione le cose per lui e per i partenopei stanno andando purtroppo diversamente.

Annata balorda, quella del Napoli, che ha perso tutte le certezze, è passato da tre allenatori e non è riuscito a difendere degnamente quello scudetto tanto a lungo inseguito. Kvaratskhelia in campo è stato uno dei pochi a non mollare davvero mai, ma faticando anche lui a esprimere la stessa brillantezza ed efficacia in campo. Poco assistito dai compagni e dalla buona sorte, con qualche errore di troppo sotto porta che pesa, poco tutelato dagli arbitri per i continui falli subiti e spesso non sanzionati.

La speranza per tutti i tifosi azzurri è che la doppietta contro il Sassuolo sia servita a sbloccarlo davvero e che nel finale di stagione lo si possa rivedere al top, così come per tutti i suoi compagni. Mesi che saranno importanti per il destino del Napoli, chiamato quanto meno a centrare un piazzamento nelle coppe europee anche se non dovesse essere Champions League e a mettere le basi per ripartire nella prossima annata con un progetto credibile.

Kvaratskhelia, l’annuncio sul futuro e quel paragone con Maradona: tutto in diretta

Un progetto di cui farà parte anche Kvaratskhelia. Ne è sicuro il padre dell’attaccante, intervenuto a ‘Radio Serie A Tv’, spiegando che l’intenzione del classe 2001 è rimanere al Napoli.

“Deciderà lui cosa fare, io non mi intrometto, ma secondo me resterà a Napoli – ha affermato – Sono felicissimo che lui abbia aiutato gli azzurri a vincere lo scudetto, non potete immaginare cosa significhino per me le belle parole nei suoi confronti”. Una rivelazione, poi, sul paragone con Maradona: “Si vergogna tantissimo di questa cosa, ma è felice e non sa come ringraziare i tifosi per il loro affetto”. I paragoni magari sono irriverenti, ma di sicuro Kvaratskhelia si è guadagnato un posto imperituro nel cuore dei tifosi partenopei. Che sognano di vedergli fare altre magie, ancora a lungo, con la propria maglia.