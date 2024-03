Osimhen, arriva la super offerta per il Napoli: ecco dove giocherà

Victor Osimhen è sempre più lontano dal Napoli, un top club può accontentare in estate le richieste di Aurelio De Laurentiis.

Osimhen lascerà la Serie A, il Napoli è pronto a incassare la cifra della clausola rescissoria per il centravanti nigeriano.

L’importanza di Osimhen in attacco resta sempre fondamentale per gli azzurri. È stato il capocannoniere della scorsa stagione, i suoi gol hanno consegnato lo scudetto al Napoli facendolo entrare di diritto nella storia del club.

Anche in questa stagione non sta mancando il suo supporto, la sua rete contro il Barcellona tiene tutto in equilibrio per il passaggio in Champions League. La tripletta sul Sassuolo ha sottolineato, ancora una volta, come veda sempre la porta se messo nelle giuste condizioni, anche quando la squadra non è al massimo della forma.

Osimhen è ovviamente un centravanti desiderato da tanti club europei, l’asta potrebbe fermarsi subito grazie a un’offerta in arrivo dalla Premier League. La cifra spiazzerà tutta la concorrenza, alla fine De Laurentiis sarà accontentato.

Osimhen in Premier League, tutti i dettagli

L’attaccante nigeriano si muoverà dall’Italia per quello che sarà uno dei colpi più importanti nel prossimo calciomercato estivo, insieme a Mbappe e Leao. Come riporta anche Fichajes.net, il centravanti lascerà Napoli dopo quattro stagioni: Osimhen giocherà con il Manchester United.

La società inglese farà di tutto per avere l’attaccante, è l’obiettivo numero per l’attacco sia se rimarrà in panchina ten Hag nonché con un altro allenatore. Osimhen è il profilo giusto per rilanciare il Manchester United, l’attaccante da trenta gol stagionali che potrebbe diventare il nuovo leader di un club spesso in difficoltà nei confini inglesi e in Europa.

Aurelio De Laurentiis ha già chiarito come non farà sconti, il Napoli non ha difficoltà economiche e può permettersi, quindi, di poter decidere senza alcuna fretta il destino del suo centravanti. Il presidente ha già annunciato come Osimhen sarà tra i partenti per l’estate, non è un caso come nell’ultimo rinnovo contrattuale (valevole sino al 2026) sia stata aggiunta la clausola rescissoria.

Come svelato dal Mattino, Osimhen ha una clausola da 120 milioni di euro: versando questa cifra, il Manchester United avrà l’attaccante dalla prossima stagione, per lui è già pronta la numero 9 per fare impazzire i tifosi all’Old Trafford. Il club britannico aumenterà probabilmente anche lo stipendio al nigeriano: al momento guadagna 10 milioni di euro (con il Decreto Crescita agguantato al fotofinish), gli inglesi potrebbero addirittura raddoppiare il suo ingaggio.