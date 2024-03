Ribaltone Napoli: 120 milioni per Osimhen

Victor Osimhen ha un destino già scritto, l’addio al Napoli vicino alla svolta: 120 milioni di euro, ecco cosa sta succedendo

La stagione del Napoli fino a questo momento è stata un disastro. O quasi. Perché i continui avvicendamenti in panchina non hanno fatto altro che creare confusione e portare ad una serie di risultati assolutamente al di sotto delle aspettative.

Rudi Garcia, Walter Mazzarri e adesso Francesco Calzona: si proverà a chiudere nel migliore dei modi l’annata in attesa di comprendere chi effettivamente guiderà il Napoli a partire dall’estate. Da lì in poi, il via alle trattative: tra entrate e, soprattutto, uscite.

Tra queste vi sarà con ogni probabilità quella di Victor Osimhen che, nonostante il contratto rinnovato lo scorso dicembre, pare destinato a cambiare aria. La punta africana ha qualche settimana fa aperto, senza troppi giri di parole, all’addio agli azzurri.

Decisione già presa per la fine della stagione. e si tratterà di un addio che ha ormai affollato i pensieri dei tifosi partenopei. Osimhen, capocannoniere nella passata stagione, ha raggiunto un livello tale per cui mezza Europa si è interessata al possibile acquisto durante i mesi estivi.

Secondo quanto viene riportato da ‘Fichajes.net’, il Napoli e Osimhen potrebbero molto presto ritrovarsi a vivere uno scenario che fino a questo momento non era mai stato calcato concretamente.

Osimhen via da Napoli: offerta a sorpresa

Sulle tracce della punta nigeriana, con grande convinzione, starebbe per piombare il Manchester United. I ‘Red Devils’ sono pienamente convinti di puntare sul gioiello del Napoli che in passato è stato vicinissimo a vestire la maglia del Chelsea. Osimhen pareva orientato a far parte del gruppo allenato da Mauricio Pochettino ma adesso la svolta da Manchester può sparigliare le carte in tavola.

Erik ten Hag è il maggiore sponsor di Osimhen, lo vorrebbe a tutti i costi per alzare il livello altalenante del suo attacco. Il bomber del Napoli fino a questo momento ha trascinato gli azzurri con 13 gol e 4 assist vincenti in 21 presenze con i campioni d’Italia in carica, tra campionato e coppe.

A questo punto De Laurentiis proverà ad alzare un muro, pretendendo una cifra davvero importante per dare il via libera alla partenza del nazionale nigeriano che da mesi è finito anche sul taccuino del PSG. Osimhen, davanti ad una proposta da almeno 120 milioni di euro, vestira la maglia dei ‘Red Devils’.