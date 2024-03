A volte ritornano: ecco De Ligt

Ritorno di fiamma per De Ligt: addio al Bayern Monaco, l’incontro è già avvenuto. Cessione possibile

Non è stata fino ad oggi un’avventura positiva quella di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco. L’addio alla Juventus e ad Allegri, e quindi ad un calcio inadatto alle sue qualità e alla sua storia, e il passaggio in Baviera sembravano il trampolino di lancio perfetto per una definitiva consacrazione. E invece, nemmeno con i tedeschi è riuscito finora ad imporsi.

De Ligt è al Bayern da due anni e sono stati entrambi molto difficili. L’improvviso addio di Nagelsmann e l’arrivo di Tuchel sono state scelte azzardate e, ad oggi, totalmente sbagliate. L’ex allenatore del Psg ha vinto lo scorso campionato solo grazie al suicidio del Borussia Dortmund e ad una clamorosa giocata individuale di Musiala nel match finale; quest’anno, invece, nonostante l’arrivo di Kane, molto probabilmente chiuderà l’incredibile serie di 11 titoli di Germania consecutivi del Bayern. Tuchel andrà via a fine stagione e la dirigenza è pronta ad una rivoluzione tecnica. E nel nuovo corso potrebbe non esserci spazio per De Ligt, il quale però potrebbe vestire la maglia di un’altra big d’Europa.

Ci riprovano: vogliono De Ligt

Era il 2019 e, dopo una stagione straordinaria all’Ajax, De Ligt aveva offerte da tutte le migliori squadre del continente. E proprio quando sembrava ad un passo dal Barcellona, l’improvviso cambio di rotta e l’arrivo alla Juve per una cifra vicina ai 70 milioni. Un acquisto che, come detto, non ha dato però grandi soddisfazioni, a parte i primi due anni con Sarri e Pirlo. Poi il trasferimento al Bayern. Adesso si prepara ad un’altra avventura.

E si tratta di un ritorno di fiamma. De Ligt infatti, secondo quanto riporta El Nacional, sarebbe stato argomento di discussione nell’incontro segreto (svelato dal giornalista Gerard Romero) fra Joan Laporta e l’agente Rafaela Pimenta, che ha ereditato gran parte della scuderia di Mino Raiola. Mentre tutti i quotidiani parlano di un possibile e clamoroso assalto del Barça ad Haaland (per rispondere al Real Madrid, che sta per prendere Mbappé), in realtà le parti potrebbero aver parlato del centrale olandese. Che in blaugrana ritroverebbe il suo grande amico Frenkie de Jong: i due dovevano andare insieme al Barcellona nell’estate del 2019, poi il dietrofront del difensore che scelse la Juventus.

Adesso, dopo sei anni, potrebbe finalmente realizzarsi il matrimonio. De Ligt prenderebbe il posto di uno fra Koundé e Araujo, entrambi accostati ad altre squadre (quest’ultimo proprio al Bayern).