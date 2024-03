Assalto Napoli, colpo in casa Juve in estate

Dalla Juve al Napoli, tutto vero: De Laurentiis vuole regalare il giocatore al nuovo tecnico, tutti i dettagli

Sembra passata un’eternità dalla vittoria dello Scudetto e invece è accaduto solo dieci mesi fa. Nel frattempo in casa Napoli sono cambiati quattro allenatori: da Spalletti a Rudi Garcia, da Mazzarri a Calzona. Una stagione di caos totale che ha portato gli azzurri fuori dalla zona Champions League. Che adesso, a due mesi dalla fine del campionato, dista 8 punti.

A Calzona è stato affidato un compito molto difficile: provare in tutti i modi a raggiungere almeno l’Europa League, dopodiché a Napoli sarà rifondazione a partire dalla panchina. De Laurentiis, che quest’anno ha sbagliato tutto ciò che poteva sbagliare, adesso è chiamato ad un colpo importante.

Anche la squadra avrà bisogno di una piccola rivoluzione: questo gruppo sembra arrivato alla fine di un ciclo ed è necessario portare nuovi volti, nuovi stimoli, nuove qualità. E fra i possibili acquisti c’è anche un giocatore della Juventus, prossimo a lasciare i bianconeri. Un’opportunità che ADL e i suoi vogliono cogliere.

Il Napoli venderà sicuramente Victor Osimhen, come ha fatto capire lui stesso in una recente intervista. Il nigeriano però non sarà l’unico attaccante a lasciare gli azzurri. Anche Giovanni Simeone, già vicino alla cessione l’estate scorsa, potrebbe decidere di andar via dopo due stagioni. Nel caso, il direttore sportivo Meluso è pronto ad acquistare subito il sostituto dalla Juventus.

A gennaio i bianconeri lo avevano praticamente ceduto, con tanto di visite mediche. Qualcosa poi è andato storto ed è tornato alla base in una situazione da separato in casa. Stiamo parlando di Moise Kean, che sarebbe finito nel mirino del Napoli per sostituire Simeone in estate

Dalla Juve al Napoli, occhio a Kean

Il suo contratto con la Juve è in scadenza a giugno 2025: con un solo anno rimanente, quindi, gli azzurri potrebbero strapparlo ai rivali di sempre con un’offerta conveniente, magari intorno ai 10 milioni, gli stessi che De Laurentiis spera di incassare dalla cessione del Cholito.

Kean rappresenta un’opportunità di mercato importante per il Napoli che, come detto, in estate dovrà rivoluzionare tutto l’attacco. Inevitabilmente oltre a lui dovrà arrivare anche un altro centravanti, magari con uno status superiore, così da sostituire al meglio Osimhen.

A De Laurentiis piace moltissimo Joshua Zirkzee, che si è messo in luce finora al Bologna, ma conteso da tante altre squadre. Nel frattempo però mettere le mani su Kean potrebbe essere una mossa intelligente.