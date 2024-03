Infortunio choc, il verdetto è tremendo: fuori un anno

La sfortuna si è accanita su Mouctar Diakhaby del Valencia, che è incorso in un terribile infortunio nel match contro il Real Madrid. Le immagini sono impressionanti.

Terribile infortunio per Mouctar Diakhaby durante Valencia-Real Madrid. Il giocatore francese è stato trasportato d’urgenza dall’estadio Mestalla all’ospedale locale a causa di una grave lesione che lo ha costretto ad abbandonare il campo anticipatamente.

A Diakhaby è stata diagnosticata una lussazione al ginocchio che potrebbe tenerlo fuori per un anno.

L’incidente si è verificato nell’area di rigore del Valencia. Tchouaméni del Real è franato sulla gamba destra di Diakhaby, aggravando l’entità della caduta e del suo esito.

Il club spagnolo ha rilasciato un comunicato ufficiale sulle condizioni del difensore centrale: “Mouctar Diakhaby ha subito una lussazione al ginocchio destro nella partita contro il Real Madrid CF. Dopo le prime cure, è stato ricoverato in ospedale per ulteriori controlli”.

Sebbene le prime stime indichino un’assenza prolungata, il club aspetta ulteriori esami prima di confermare la diagnosi. L’umore attuale non è certo dei migliori. E questo tragico incidente è stato oscurato in parte anche da una polemica controversia sul gol annullato a Bellingham nel finale della partita, al 98′ e quaranta secondi per la precisione.

Valencia-Real Madrid, polemiche a non finire

Il Real Madrid pensava di aver segnato il gol vincente quasi nove minuti dopo il 90°, ma l’arbitro aveva fischiato la fine del match con la palla ancora in aria. Ne è nata una rissa con susseguente espulsione di Bellingham, che aveva segnato salvo poi vedersi annullare la rete del possibile 3-2 per i suoi.

Il Valencia aveva inizialmente segnato con Hugo Duro e Yaremchuk, ma la doppietta di Vinicius Jr ha pareggiato per il Real.

Per quanto riguarda Mouctar Diakhaby, parliamo di un difensore centrale di nazionalità francese che in carriera ha sempre giocato per il Lione prima di approdare in Spagna. Lui milita con il Valencia dal 2018, anno in cui i “Pipistrelli” sborsarono ben 15 milioni di euro per acquistarne il cartellino dal sodalizio transalpino.

Anche in virtù di questa ormai lunga permanenza a Valencia i tifosi levantini hanno eletto Mouctar Diakhaby a loro beniamino. E pur essendo ancora molto giovane (il giocatore ha solo 27 anni) lui è anche un elemento molto rappresentativo all’interno dello spogliatoio.

Il pubblico presente al “Mestalla” per Valencia-Real Madrid ha capito subito che quanto accaduto a Diakhaby era di una entità gravissima. E così pure i giocatori in campo, con alcuni di loro che avevano delle espressioni estremamente preoccupate.

Il Valencia ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni di salute del calciatore, augurandogli di rientrare il prima possibile. Ma purtroppo sarà necessario molto tempo prima che ciò possa accadere.

Per quanto riguarda il Real Madrid, i Galacticos sono stati avversari del Napoli nel corso della fase a gironi di Champions League che si era svolta da settembre a dicembre. Adesso gli azzurri devono superare un’altra spagnola, il Barcellona, per fare in modo che l’approdo ai quarti di finale diventi realtà.