Juve, Giuntoli prova il colpaccio: De Laurentiis furioso

Cristiano Giuntoli tenta il colpo capolavoro per l’estate: tifosi del Napoli allibiti, il presidente De Laurentiis è una furia

Il calciomercato estivo riaprirà ufficialmente i battenti tra qualche mese ma intanto Napoli e Juventus stanno già lavorando per potenziare le rose in vista della stagione che verrà. Ed in tal senso, Cristiano Giuntoli è pronto a superarsi: così De Laurentiis rimarrà davvero di stucco.

Il direttore sportivo della Juventus è al lavoro per garantire ad Allegri – o chi con ogni probabilità lo sostituirà alla guida dei bianconeri – una squadra decisamente più adatta a competere anche in ambito internazionale.

Ecco perché il dirigente bianconero avrebbe le idee ben chiare per rinforzare la Juventus, dalla difesa all’attacco. La retroguardia, certamente, accoglierà un nuovo terzino sinistro al posto di Alex Sandro: un parallelismo che rischia in quella posizione di riguardare anche gli azzurri.

In attacco è da tempo in bilico Federico Chiesa, in scadenza l’anno prossimo coi bianconeri e lontanissimo dal rinnovo con la Juventus. L’attaccante, in passato avvicinato anche al Napoli, potrebbe effettivamente salutare la Torino bianconera: Giuntoli non accetterà una partenza a parametro zero.

Il ds sta, inoltre, guardando con enorme insistenza in casa Napoli. Una società che gli ha lasciato tanto e che ha salutato da campione d’Italia. Adesso, proprio dall’undici che ha conquistato l’ultimo Scudetto, potrebbe arrivare un rinforzo da capogiro.

L’offerta a De Laurentiis è davvero incredibile ma la reazione del patron azzurro è già nota: sarebbe furioso con Cristiano Giuntoli.

Il Napoli subirà una vera e propria rivoluzione durante l’estate. Perché la stagione in corso è stata una delusione totale e da giugno è ormai sicuro che arrivi a Castelvolturno un nuovo tecnico dopo Rudi Garcia, Mazzarri e adesso Calzona. Giuntoli ha in mente uno scippo davvero clamoroso.

Il ds della Juventus ha puntato Stanislav Lobotka per rinforzare una mediana già in grossa difficoltà.

Napoli, Giuntoli punta Lobotka: la possibile offerta

La Juventus rischia di veder partire a parametro zero Adrien Rabiot, in scadenza proprio a giugno. E al suo posto, seppur con caratteristiche diverse, potrebbe arrivare lo slovacco che ha comunque un contratto lunghissimo con il Napoli: fino al 30 giugno 2027.

Giuntoli sarebbe disposto a mettere sul piatto 35 miioni di euro per il cartellino del regista che sarebbe perfetto per il centrocampo juventino. De Laurentiis, però, difficilmente rinforzerà una diretta rivale: il patron del Napoli è pronto ad alzare un muro e a dire no a Giuntoli.