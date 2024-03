Lacrime per Maradona: il retroscena di Diego Armando Junior

Diego Armando Maradona resta una figura indimenticabile, quanto rivelato da suo figlio commuove i tifosi del Napoli

Il ricordo del Diez è sempre tenuto vivo dai tifosi campani. Suo figlio Diego jr ha raccontato qualche retroscena importante sul loro rapporto ritrovato nel corso del tempo.

L’importanza di Maradona a Napoli resterà per sempre nella storia, al grande campione è stato dedicato lo stadio dove fu l’assoluto protagonista. Con il ‘Pibe de oro’ sono arrivati i trionfi dei campani in campo italiano ed europeo, ma soprattutto la tifoseria ha ammirato uno dei più forti calciatori al mondo – e della storia del calcio – se non il più forte in assoluto.

Il suo addio è arrivato il 25 novembre 2020, da quel momento nulla è stato più lo stesso per la città e per il calcio mondiale. Il murales ai Quartieri Spagnoli a lui dedicato resta una delle mete più visitate, ora i tifosi ora sono rimasti colpiti anche dalle parole di Diego Junior.

Il figlio del Diez e di Cristiana Sinagra ha svelato un particolare inedito del loro rapporto, ritrovato a distanza di tanti anni ma non per questo meno commuovente.

Maradona era speciale: il ricordo toccante del figlio

Ai microfoni del Corriere della Sera, Diego Junior ha raccontato dettagli inediti. L’ultimo contatto tra padre e figlio avvenne venti giorni prima della morte, poco dopo l’operazione al cervello per rimuovere un ematoma dovuto a un trauma. Maradona ammise di sentirsi bene dopo l’intervento, si sentiva forte e non aveva timore per il futuro, voleva recuperare il tempo perduto.

Il destino però è stato avverso, il 26 novembre 2020 tutto il mondo fu sconvolto dalla sua scomparsa, a causa di un edema polmonare acuto dovuto a un’insufficienza cardiaca. Diego Junior ha perso il padre dopo averlo ritrovato dopo tanto tempo, il rapporto tra i due ha avuto tanti alti e bassi.

Negli ultimi periodi i due si erano ravvicinati, in particolare dal 2016 i rapporti furono completamente ristabiliti quando la compagna di Diego Armando Maradona chiamò il ragazzo a Napoli, per invitarlo in Argentina a passare del tempo con suo padre. Un gesto distensivo che mise fine anche a tante polemiche, le parole di Diego Jr sono commuoventi: “Mi disse di chiamarlo papà, mi aveva visto in tv e voleva rimediare alla sua assenza, non potevo crederci”.

I ricordi di Diego jr sono carichi di affetto verso suo padre, il cui sogno era di allenare il Napoli e di vedere riuniti tutti i figli insieme. Da nonno battezzò il piccolo Diego Matias e riuscì anche a riappacificarsi con la sua ex compagna: “Con mia madre Cristiana – ha aggiunto – si sono incontrati a Napoli, ha chiesto perdono anche a lei, l’ha ringraziata per come mi aveva cresciuto”.