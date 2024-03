Napoli, ‘cancellazione dello scudetto’: annuncio da brividi

Arriva un annuncio da brividi sullo scudetto del Napoli arrivato la scorsa stagione: “Cancellazione del tricolore”

L’annuncio da brividi sullo scudetto del Napoli rischia di minare la ritrovata serenità nell’ambiente partenopeo, a poco meno di un anno di distanza dal conseguimento del tricolore.

Più che altro fa rabbia vedere come c’è chi maligna sul titolo, arrivato in maniera limpida e autoritaria, distanziando tutte le rivali di almeno venti punti, giocando un calcio spettacolare e a tratti sontuoso. C’è però chi ha ancora da ridire, a questo punto viene da pensare quanto abbia fatto male il trionfo partenopeo dello scorso anno.

Negli ultimi giorni Aurelio De Laurentiis è balzato alle cronache sportive e non per la sua minaccia di adire presto per vie legali contro la Juventus. Cosa è successo? Il motivo del contendere è la possibile qualificazione al mondiale per club dei bianconeri. Qualora gli azzurri non dovessero arrivare in semifinale di Champions League, il ranking UEFA premierebbe la squadra di Allegri per la disputa del primo mondiale per club nell’estate del 2025.

Il patron azzurro ritiene non legali i punti UEFA ottenuti dalla Juve nella scorsa stagione, quando doveva già essere squalificata a causa della mancata osservanza del Fair Play Finanziario.

De Laurentiis può fare ricorso, ma le speranze di vincerlo sarebbe comunque esigue, trattandosi di risultati omologati e definitivi, inoltre l’UEFA ha sì squalificato dalle coppe la Juve per un anno, però la sentenza è definitiva senza ulteriori strascichi, tra l’altro in una competizione FIFA.

Proprio a questo si sono appellati alcuni addetti ai lavori che continuano a criticare De Laurentiis. Non vedevano l’ora, soprattutto quelli di dichiarata fede bianconera. Come ad esempio il giornalista Giovanni Capuano.

Il collega ha detto la sua sul proprio profilo Twitter, attaccando letteralmente la società azzurra e “minacciando” la possibilità di cancellazione dello scudetto dell’anno scorso. “La strategia di ADL è difficile da comprendere. La squadra è alla vigilia del mese in cui si deve garantire sul campo la partecipazione al Mondiale per Club. Lui rende pubblico (e non smentisce) che intende arrivarci per vie legali, scavalcano il merito sportivo e aprendo la strada a mille riflessioni”, recita la prima parte del tweet.

Napoli, arriva l’annuncio da brividi: scudetto cancellato?

Capuano poi prosegue con la parte che più fa discutere: “Ad esempio: se un domani qualcuno si prendesse la briga di giudicare non pienamente lecita, anche solo a livello penale, la vicenda Osimhen a quel punto andrebbero cancellati scudetto 2023 e partecipazioni varie alle competizioni Uefa, con restituzione di premi, di questi anni?”.

Il giornalista si appella alla vecchia storia della trattativa per portare nel capoluogo campano il nigeriano nell’estate del 2020, arrivato anch’egli con una presunta plusvalenza fittizia. Storia vecchia e già archiviata senza problemi, a differenza da quanto fatto dai bianconeri negli ultimi anni.