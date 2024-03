Pagano subito la clausola di Osimhen: De Laurentiis ringrazia

Victor Osimhen via dal Napoli con la clausola, adesso la svolta è dietro l’angolo: ci siamo, De Laurentiis già esulta

Il futuro di Victor Osimhen sotto la lente d’ingrandimento. Il nazionale nigeriano sarà il fulcro della prossima sessione di calciomercato del Napoli: da lui in poi le strategie per potenziare una squadra che necessita di accorgimenti in praticamente ogni reparto.

Lo scorso gennaio, in occasione della Coppa d’Africa, dal ritiro con la Nigeria Osimhen non ha usato mezzi termini per parlare di una decisione già presa al termine della stagione in corso. Una decisione che, inevitabilmente, lo porterà lontano da Napoli e dal calcio italiano. Le conferme sono successivamente arrivate da Aurelio De Laurentiis che, senza nascondersi, ha fatto i nomi delle squadre fortemente interessate alla punta ex Lille.

In primo piano c’era e rimane il PSG, che non avrebbe problemi ad accontentare le richieste economiche del presidente partenopeo. Ci sarà da attendere ed intanto i tifosi del Napoli sperano che Osimhen, a suon di gol come accaduto con la tripletta contro il Sassuolo, possa trascinare la squadra campana verso la qualificazione in Champions League. Dopo il successo con la Juventus, non più così impossibile…

Nella stagione travagliata del Napoli, ovviamente, anche l’assenza di Osimhen ha pesato e adesso la dirigenza del Napoli dovrà già cercare un sostituto: il pagamento della clausola del bomber africano sembrerebbe cosa fatta.

Novità a riguardo arrivano dall’Inghilterra con il ‘The Standard’ che ha rivelato come, con ogni probabilità, l’addio di Osimhen frutterà parecchi milioni nelle casse della società campione d’Italia in carica.

De Laurentiis esulta: pagano la clausola di Osimhen

Aurelio De Laurentiis non ascolterà ragioni: per dire addio a Osimhen servirà pagare la clausola da 131 milioni di euro. Osimhen ha firmato il rinnovo con gli azzurri lo scorso dicembre e la clausola in questione non potrà, in alcun modo, essere aggirata.

Sembra che sia il Chelsea il club che potrebbe effettivamente sborsare tale cifra, per regalare a Pochettino o chi per lui (i tifosi vorrebbero il ritorno di Mourinho…) un attaccante che sia degno di questo nome. Occhio anche ad Arsenal e soprattutto PSG, visto che la società di Al-Khelaifi vede in Osimhen il perfetto erede di Mbappe destinato a passare al Real Madrid.

Come successo già con Hakimi e Ugarte, il PSG potrebbe tornare a battere il Chelsea e garantirsi il cartellino di Osimhen. Il nigeriano, in quella che sarà stata sicuramente la sua ultima annata a Napoli, ha collezionato fino a questo momento 21 presenze con 13 gol e 4 assist vincenti.

L’ex centrocampista del Chelsea Obi Mikel ha rivelato come sia lui che Drogba, idolo assoluto di Osimhen, stiano tentando di convincerlo a trasferirsi al Chelsea. La speranza è l’ultima a morire: i ‘Blues’ rimarranno in corsa, fino alla fine, per la firma di Osimhen.