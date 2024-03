Ricorso contro la Juventus: annuncio Napoli

Nei giorni scorsi è successo il putiferio per il possibile ricorso contro la Juventus minacciato dal Napoli e da De Laurentiis: arriva l’annuncio

Aurelio De Laurentiis non è mai banale quando parla di calcio e del Napoli. Ogni volta trova modo per far parlare di sé in base a ciò che dice. L’ultimo suo intervento qualche giorno fa ha letteralmente provocato polemiche e smobilitato l’intero mondo del calcio. La storia del presunto ricorso contro la Juventus non è piaciuta a nessuno.

Cosa è successo? L’estate del 2025 andrà in scena il primo mondiale per club della storia, sulla falsariga di quello per nazionali. 32 squadre partecipanti da tutto il mondo, per l’Italia i posti sono due e uno è già sicuro che andrà all’Inter.

La sola partecipazione a questa manifestazione comporta un assegno da 50 milioni di euro. Il secondo e ultimo posto se lo contendono Napoli e Juventus. Si accede tramite il ranking UEFA degli ultimi anni e attualmente i bianconeri sono in vantaggio.

La Juve però non può migliorare la propria posizione, non disputando in questa stagione le coppe. Tutto è nelle mani del Napoli che per arrivare alla manifestazione iridata deve arrivare almeno ai quarti di finale di Champions League ma con ogni probabilità solo le semifinali gli possono garantire la qualificazione certa. De Laurentiis nel corso di un intervento ha asserito di voler adire per vie legali contro la Juve se il Napoli non dovesse farcela sul campo.

Il motivo? La squalifica dei bianconeri dalle coppe per questa stagione per aver violato il Fair Play Finanziario e inoltre per aver preso parte la scorsa annata alla Champions senza averne il diritto dal punto di vista legale.

Ricorso contro la Juventus: arriva l’annuncio del Napoli

Si contestano i punti fatti del 2022/23, secondo ADL sarebbero fasulli. Questo ha portato una vera e propria battaglia tra le parti. Arriva un nuovo annuncio sulla situazione, da parte del giornalista Massimiliano Gallo.

Ne ha parlato a “Tutti convocati”. “Calzona è la prima scelta azzeccata di De Laurentiis in questa stagione” taglia corto Gallo. Poi c’è l’annuncio sul presunto ricorso di De Laurentiis contro la Juve: “Secondo me è solo una boutade, non ci sono elementi di concretezza“. Dunque secondo il collega si tratterebbe solo di una battuta che non avrà reali conseguenze in pieno stile De Laurentiis. Il patron azzurro non farà alcun ricorso. Sarà davvero così?