Ronaldo dice basta: annuncio improvviso

Annuncio improvviso sul futuro di Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese dice basta, tifosi scioccati

Nonostante si sia trasferito in Arabia Saudita da oltre un anno, un giocatore come Cristiano Ronaldo riesce sempre a far parlare di se nel bene e nel male e ciò conferma quanto sia grande la sua influenza nel mondo del calcio.

L’attuale capitano dell’Al Nassr, dopo aver vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere in Europa, vuole regalarsi altre gioie ed oltre al campionato saudita, punta con decisione anche l’AFC Champions League, la massima competizione asiatica per club. L’Al Nassr si trova ai quarti di finale della competizione dove sfiderà gli emiratini dell’Al Ain (allenati dall’ex Inter e Parma Hernan Crespo) e le possibilità di raggiungere la semifinale sono molto alte.

Cristiano Ronaldo non è sazio di ciò che ha vinto in carriera e vuole ora mettere altri trofei nella sua bacheca. A 39 anni, Il fuoriclasse portoghese ha ancora una grande voglia di giocare e vincere, ma da qualche tempo in molti stanno iniziando a chiedersi quando chiuderà la sua carriera, vista la sua incredibile forma fisica che gli potrebbe consentire di essere al top per molti altri anni.

A rispondere a questa domanda ci ha pensato direttamente la compagna di vita di Ronaldo ovvero Georgina Rodriguez che con un annuncio improvviso, ha fatto sapere come il ritiro di Ronaldo dal calcio sia molto vicino.

La sfida epocale tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi è stata una delle più appassionanti degli ultimi anni ed anche se entrambi si trovano ora lontano dall’Europa, in molti non hanno mai smesso di paragonarli per decidere chi sia il più forte. Come tutte le cose della vita, anche questa sfida è destinata a finire con entrambi i giocatori che prima o poi appenderanno gli scarpini al chiodo.

Se per quanto riguarda la Pulce argentina non c’è ancora una data precisa in merito al suo ritiro, diverso è il discorso per il fuoriclasse portoghese. Durante la Fashion Week di Parigi, infatti, la sua compagna Georgina Rodriguez, spiazzando tutti, ha annunciato che Cristiano Ronaldo si ritirerà tra uno-due anni.

Cristiano Ronaldo si ritira: l’annuncio di Georgina spiazza tutti

La famosa modella ed influencer, che ha sfilato con un abito rosso con il 7 sul petto come se fosse una dedica al compagno per ricordare il suo periodo al Manchester United, è apparsa decisa nelle proprie dichiarazioni e ci si chiede se alla fine queste parole troveranno conferma.

Ronaldo ha sempre fatto sapere che la sua volontà è ancora quella di giocare a calcio e non ha mai parlato di ritiro neppure recentemente. Il fatto che Georgina si sia esposta in maniera così importante, però, fa capire come nel suo piccolo il fuoriclasse portoghese stia pensando eccome al ritiro, che potrebbe dunque essere più vicino di quanto si potesse pensare.