Tacconi ricorda Vialli e svela un toccante retroscena

Tra Gianluca Vialli e Stefano Tacconi c’è sempre stata grande amicizia ma l’ultimo gesto è davvero da brividi: il racconto ha emozionato tutti

Ritorno alla normalità da parte di Stefano Tacconi dopo che, circa un paio di anni fa proprio di questi tempi, vedeva la sua vita cambiare per sempre. Ad aprile del 2022 l’ex portiere della Juventus è stato colpito da un aneurisma che lo ha costretto a farsi ricoverare, da quel momento è iniziato un lungo calvario per il campione che oggi sembra però tornato quello di un tempo.

O almeno è quello che sta provando a fare con grande determinazione e supporto. In questo periodo, infatti, amici e famigliari non hanno potuto fare a meno di dimostrare grande vicinanza all’ex bianconero che ha scritto alcune delle pagine più importanti nella storia del club più titolato d’Italia.

Tacconi ha vestito la maglia della Juve per nove lunghi anni e in quel periodo è riuscito a vincere tutto, dai trofei italiani a quelli europei. Il traguardo più prestigioso rimane però aver alzato al cielo la Champions League. Insomma, tante soddisfazioni per l’ex portiere che davanti ai successi mette solo una cosa: i campioni che ha avuto modo di conoscere da vicino. Tra questi c’è anche Gianluca Vialli.

Altro ex calciatore che ad un certo punto della sua vita è stato chiamato a doversi misurare con una delle più gravi malattie in assoluto. Vialli si è spento il 5 gennaio 2023 dopo aver ‘lottato’ con tutte le sue forze contro un tumore al pancreas. Nonostante questo, l’ex centravanti si è aggiudicato un posto nel cuore di chi ha avuto la fortuna di viverlo da vicino.

Come lo stesso Tacconi che, seppur abbia solo sfiorato la possibilità di essere suo compagno alla Juventus, ha avuto la fortuna di diventare suo amico in Nazionale. L’ex portiere bianconero è da poco tornato a parlare di sé, della malattia e ha anche trovato il tempo di regalare al pubblico un toccante aneddoto circa il suo rapporto con Vialli.

Tacconi svela il rapporto con Vialli: “Ha trovato la forza di mandarmi un videomessaggio”

Nonostante la vita abbia portato i due a fare esperienze diverse, Vialli e Tacconi non si sono mai allontanati del tutto. Ai microfoni de La Stampa, l’ex portiere ha raccontato di come Vialli sia stato tra le persone a lui più vicine anche durante la malattia.

“Nonostante stesse male ha trovato la forza di mandarmi un videomessaggio” ha confessato Tacconi strappando più di qualche lacrima al pubblico. Gesto più che apprezzabile da parte dell’indimenticato campione che ha sempre dimostrato grande umanità.