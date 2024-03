Tegola pesantissima: UFFICIALE, salterà Napoli-Torino

Dopo l’ultimo weekend di campionato è tempo già di pensare ai prossimi match, partendo da un’assenza pesante in Napoli-Torino

Un big non ci sarà per il match in programma venerdì sera. L’anticipo del 28° turno registrerà una perdita che potrebbe farsi sentire molto nel corso dell’incontro.

La gara del prossimo venerdì sarà importantissima per il campionato del Napoli, ma anche per quello del Torino. Gli azzurri con Calzona hanno ritrovato almeno una mini striscia positiva, sette punti in tre gare che hanno ridato un po’ di fiducia per il finale di stagione in Serie A.

Il Torino, invece, è reduce dallo 0-0 contro la Fiorentina e sa che per tentare un assalto ai piazzamenti europei bisognerà anche fare punti contro le grandi.

La gara del ‘Maradona’ sarà osservata con particolare attenzione, un obiettivo già cercato in passato dal Napoli sul mercato mancherà per squalifica. Parliamo di Samuele Ricci del Torino, che ha rimediato una squalifica di una giornata dopo l’espulsione rimediata per doppia ammonizione nel match di sabato.

Ricci out, un’occasione persa per tutti

Il centrocampista ex Empoli è stato espulso in maniera discussa nella gara di sabato scorso. Aveva ricevuto un cartellino giallo sul finire del primo tempo ed è stato poi allontanato dal campo per la seconda ammonizione, a distanza di pochi minuti per proteste. Da quell’episodio, è nato anche un parapiglia verbale che ha coinvolto Italiano e soprattutto Juric, altro assente illustre per il match di venerdì.

Senza il tecnico e senza soprattutto Ricci, ci sarà quindi un altro tipo di Torino che andrà in campo al ‘Maradona”. Ricci, per altro, era subentrato a Ilic, che dopo nove minuti aveva lasciato il terreno di gioco per un ko. L’ex Verona non ci sarà nemmeno per la gara di Napoli, avendo rimediato una distorsione al ginocchio sinistro con interessamento della rotula.

Il Torino sarà in emergenza a centrocampo, Juric dovrà inventare o quasi il reparto centrale per reggere l’urto della squadra di Calzona, che sembra aver ritrovato qualche certezza in più – vedi Kvaratskhelia – nel big match con la Juventus.

Il tecnico campano sta puntando su Traorè titolare e con Zielinski a rappresentare una soluzione importante anche entrando dalla panchina.

Proprio al posto del polacco, destinato all’Inter, l’ipotesi Ricci non dispiace al Napoli. Il Torino cederebbe il suo centrocampista se arrivasse un’offerta da almeno 25 milioni di euro. Comunque ci sarà tutto il tempo per intavolare una trattativa.