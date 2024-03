Addio a un simbolo del calcio italiano: lacrime tra i tifosi

Lacrime tra i tifosi dopo l’ennesimo addio di un simbolo del calcio italiano: la sua morte lascia tutti sgomenti

Altro tragico lutto. Dopo Gigi Riva, il calcio italiano perde un altro dei suoi simboli. Di nuovo senza parole i tifosi e gli appassionati di sport.

In particolare a piangere è il calcio campano, precisamente quello avellinese che lamenta la morte di Carmine Cucciniello, spentosi a 93 anni. L’ex giocatore era un’icona per tutto il calcio avellinese, dato che ha vestito la maglia biancoverde per tutta la sua carriera senza mai tradire i colori che hanno segnato la sua vita sportiva.

Anche dopo essersi ritirato, Cucciniello è sempre stato al fianco dell’Avellino, presenziando spesso alle gare casalinghe al Partenio dei Lupi e mostrando una passione ed una fede senza precedenti. La notizia ha letteralmente distrutto i tifosi biancoverdi, così come ha lasciato sgomenti tutti gli altri tifosi che si sono uniti al dolore di tutto il calcio avellinese.

Lutto nel calcio avellinese: addio a Carmine Cucciniello

Bandiere come Carmine Cucciniello nel calcio odierno non esistono più. L’ex giocatore ha passato una vita all’Avellino, legandosi in maniera indissolubile ai colori biancoverdi e per lui il club campano è sempre stato molto di più che una semplice squadra dove vivere la propria passione per il calcio.

Cucciniello ha sempre sostenuto l’Avellino anche dopo essersi ritirato e non sorprendeva di vederlo spesso al Partenio per tifare i biancoverdi, motivo per cui la sua morte è stata una mazzata tremenda per i tifosi avellinesi. Conosciuto come il padre ed il nonno dei Lupi, Cucciniello ha rappresentato l’Avellino tanto in Serie A durante gli anni d’oro del club, quanto nelle categorie infeiori, fungendo da esempio per tutti gli altri giocatori.

Mai l’Avellino avrà un giocatore con un simile attaccamento alla maglia come lo aveva Cucciniello, separato dal club della sua vita solamente dal fato. I tifosi dell’Avellino non dimenticheranno mai un simbolo come lui ed il ricordo dell’ex giocatore sugli spalti del Partenio con la sciarpa biancoverde al collo per sostenere il suo ex club vivrà sempre nella memoria di tutti.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati via social per ricordare Cucciniello, a conferma di come l’ex giocatore fosse un simbolo non solo per il calcio avellinese, ma per tutto il calcio italiano. Un cordoglio al quale non possiamo non unirci, partecipando al dolore della famiglia e degli amici di Cucciniello in questo momento difficile.