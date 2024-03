Altro infortunio gravissimo in Serie A, stagione finita

Bruttissimo infortunio per il giocatore che, nell’ultima giornata di campionato, è stato costretto ad abbandonare il campo. Stagione finita

L’ultima giornata di campionato ha visto il terribile infortunio per Berardi: l’attaccante del Sassuolo, rientrato da un altro lungo stop, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema che, fin da subito, ha destato non poche preoccupazioni. Il timore è stato poi confermato dagli esami del caso: tendine d’Achille rotto e stagione finita con l’azzurro che dovrà dire addio anche al prossimo Europeo.

Un problema non da poco per il Sassuolo che sta attraversando un momento non semplicissimo e rischia fortemente la retrocessione. Il ventisettesimo turno di campionato, però, ha visto l’infortunio di un altro giocatore. Nel corso di Torino-Fiorentina, match terminato zero a zero, Juric ha dovuto fare un cambio non programmato dopo soli nove minuti di gioco.

Ivan Ilic, dopo uno scontro di gioco con Bonaventura, ha dovuto lasciare il campo con l’allenatore ad aver inserito Ricci espulso a fine primo tempo per doppio giallo. Il Torino, in questa stagione, non è stato molto fortunato a livello di infortuni: contro la Roma si è fatto male Lovato mentre Schuurs ha finito anzitempo il suo campionato per il problema avuto nel match casalingo contro l’Inter. Ennesimo problema per una squadra che ha come obiettivo quello di lottare, fino alla fine, per un posto nella prossima Conference League. Impresa sempre più complicata anche perché lo stop di Ilic è decisamente lungo.

Altra brutta notizia per Juric che, in questa stagione, non ha praticamente mai avuto la rosa a completa disposizione. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il centrocampista hanno evidenziato, una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Diagnosi terribile per un giocatore fondamentale nel sistema di gioco di Juric: il classe 2001, in stagione, ha realizzato tre gol e due assist in tutte le competizioni fornendo un contributo determinante per i granata.

Ilic, lesione del ginocchio sinistro: stagione finita

Torino in piena emergenza e il calendario non è per nulla tenero: la prossima giornata di campionato vede Zapata e compagni fare visita ad un Napoli in ripresa dopo i successi contro Sassuolo e Juventus.

Quella col Napoli sarà una partita fondamentale per i granata in ottica corsa alla prossima Conference League. I punti di distanza dai partenopei sono sei e un altro passo falso, dopo un solo punto nelle ultime tre partite, rischierebbe di compromettere l’obiettivo europeo dei ragazzi di Juric.