Doppio infortunio ufficiale: saltano il big match col Napoli

I due calciatori non scenderanno in campo contro il Napoli per problemi fisici. L’allenatore dovrà fare a meno di loro proprio nella partita più importante della stagione

Archiviata la sfida con la Juventus, il Napoli sta già preparando il prossimo big match. Anche se gli azzurri dovranno affrontare prima il Torino, il pensiero di tutti i tifosi è già proiettato alla grande sfida con il Barcellona. La partita dell’andata è finita con il risultato di 1-1, ma il tecnico Calzona era appena arrivato a Napoli e non aveva avuto il tempo di preparare la partita al meglio. Adesso ha trascorso qualche settimana in più con i suoi ragazzi e i primi risultati positivi cominciano a vedersi.

La squadra ha battuto con merito la Juventus, nonostante qualche sofferenza di troppo e alcune occasioni concesse a Vlahovic da rivedere. La vittoria è arrivata pochi giorni dopo il roboante 6-1 ottenuto in casa del Sassuolo. Sembra che gli uomini di Ciccio Calzona abbiano riacquisito un po’ di fiducia, venuta a mancare negli ultimi sei mesi con le gestioni Garcia e Mazzarri.

Martedì 12 marzo il Napoli si giocherà una fetta importante di questa stagione. I risultati non sono stati esaltanti, almeno fino ad ora. Gli azzurri non hanno mai dato la sensazione di poter lottare per il titolo e vagano da mesi a metà classifica. L’obiettivo Champions non è impossibile, ma le avversarie viaggiano a ritmi altissimi. Per questo motivo, la sfida con il Barcellona potrebbe essere decisiva per dare un senso a questa stagione e per avvicinare il Napoli al Mondiale per Club. Se passasse il turno, allora il club di De Laurentiis farebbe fuori la Juventus.

Per la supersfida del ‘Camp Nou’, il tecnico Xavi dovrà quasi sicuramente fare a meno dei due centrocampisti Pedri e De Jong, usciti durante la sfida con l’Athletic Bilbao per problemi muscolari.

Barcellona: Pedri e De Jong saltano la sfida con il Napoli

È molto difficile che i due gioielli della mediana blaugrana prendano parte alla partita, quindi Xavi dovrà inventarsi qualcosa per provare a tenere il pallino del gioco, proprio come ha fatto in occasione della partita giocata al Maradona il 21 febbraio scorso.

I due centrocampisti si sono fermati e hanno chiesto il cambio a distanza di pochi minuti, mandando su tutte le furie l’allenatore e i tifosi. La partita resterà difficilissima per il Napoli perché non è mai facile battere il Barcellona tra le mura amiche, anche se il match non si giocherà nello storico Camp Nou a causa dei lavori di ristrutturazione dello stadio.