Giuntoli ha deciso: ecco il nuovo Osimhen

Alla Juventus arriverà il nuovo Osimhen: colpo da urlo in vista del mercato estivo, Cristiano Giuntoli è pronto a superarsi

I mesi stanno volando e salvo clamorose sorprese, la Serie A incoronerà l’Inter di Simone Inzaghi come squadra campione d’Italia. Nel frattempo, però, le grandi del nostro calcio come Juventus e Napoli stanno già lavorando alle prossime mosse in vista del calciomercato.

Una sessione estiva che non lascerà spazio a dubbi, con diversi nuovi innesti che arricchiranno le rose di bianconeri e azzurri. La Juventus, in particolar modo, ha dalla sua uno dei dirigenti più acuti e preparati del panorama internazionale. Lo sanno bene a Napoli che uno come Cristiano Giuntoli può essere l’arma in più, per rendere competitiva su ogni piano la squadra bianconera.

Una Juventus che, al di là dell’ormai nota rivalità con il club di De Laurentiis, andrà dritto per la sua strada vero la qualificazione alla prossima Champions League. Uno step necessario per tornare vincenti, anche e soprattutto nell’anno che registrerà il ritorno in Europa della squadra di Allegri.

Si ripartirà da un nuovo centravanti, è questa l’intenzione dello stesso Giuntoli visto che la Juve per lunghi tratti ha fatto enorme fatica a brillare in fase offensiva. Indipendentemente da come finirà la telenovela legata alla permanenza di Dusan Vlahovic.

In questso momento il serbo vorrebbe rinnovare e restare – il ds della Juventus avrebbe in mente un investimento davvero esaltante in attacco. È in arrivo il nuovo Victor Osimhen.

Nuovo Osimhen alla Juve: capolavoro di Giuntoli

Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen sono state solo due delle perle che l’ex dirigente del Napoli ha firmato nella sua lunga avventura in Campania. E ora Giuntoli è pronto a ripetersi con un affare davvero sorprendente.

Secondo quanto viene riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ Cristiano Giuntoli avrebbe cerchiando in rosso il nome del bomber guineano del Bastia, Facinet Conte. 18 anni e protagonista in Ligue 2 con il club francese, potrebbe essere il colpo per l’estate. Dopo le relazioni positive giunta da Manna e dagli osservatori juventini, Giuntoli si sarebbe deciso per l’acquisto.

Un calciatore di grande talento che è stato vicino all’approdo in Serie A lo scorso gennaio: ci ha provato il Genoa, con un’offerta da 4 milioni di euro immediatamente rispedita al mittente. Su Conte è forte l’interesse di diversi club francesi ma la Juve, ora come ora, rimane in prima fila.

5 reti in 15 apparizioni quest’anno con la maglia del Bastia, un attaccante che fa di rapidità e forza fisica le sue caratteristiche principali: un pò come Osimhen ai tempi del Lille al quale dicono somigli parecchio. Conte ha inoltre preso parte all’ultima Coppa d’Africa collezionato 4 presenze con la Guinea.