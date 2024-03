Il giocatore ha convinto Luciano Spalletti dopo le ultime prestazioni: sarà convocato per gli europei della prossima estate

Si avvicina a grandi passi l’Europeo che si terrà in Germania la prossima estate. Mancano pochi mesi e la manifestazione iridata è sempre più vicina. L’Italia ci arriverà da campione in carica ed è d’obbligo fare bella figura e passare quanto almeno il girone, sebbene i favoriti siano purtroppo altri in un momento storico molto difficile per la nostra Nazionale.

Il CT Luciano Spalletti sta iniziando a riflettere su chi portare in Germania, la lista dei convocati tornerà ad essere di 23 calciatori, non 26 come tre anni fa quando c’era ancora la variante Covid a fare da spauracchio. Dunque si attendono scelte ancora più stringenti da parte dell’ex Napoli che sta valutando bene le scelte da fare. Anche per questo motivo sono sempre più frequenti le sue visite sia nei centri sportivi dei club di serie A, sia soprattutto, le presenze allo stadio per visionare partite del nostro campionato.

Nello scorso weekend l’ex Inter e Roma è stato visto al “Gewiss Stadium” di Bergamo dove ha assistito al big match tra Atalanta e Bologna. Nella vittoria dei felsinei sicuramente l’ha impressionato un giocatore che ha seriamente messo nel proprio mirino. La decisione sembra esser stata presa.

Calafiori ha convinto Spalletti: sarà convocato per gli Europei

Riccardo Calafiori è una delle sorprese più grandi del campionato. Arrivato come un giovane di belle (ed eterne) speranze, è finalmente esploso grazie alla cura di Thiago Motta. L’allenatore felsineo l’ha lanciato come titolare e l’ex Roma lo ha ripagato a suon di prestazioni.

Sicuramente nel Bologna rivelazione ci sono tre-quattro elementi chiave come Zirkzee, Ferguson e lo stesso Calafiori. Il suo futuro può essere in bilico, diverse squadre lo hanno messo nel proprio mirino in vista della prossima stagione.

Questo si vedrà dall’estate in poi. Intanto la lieta notizia per il duttile difensore (abile a giocare sia come terzino che da centrale) è la quasi certa convocazione per la manifestazione iridata del prossimo giugno. Spalletti ha deciso: Calafiori sarà convocato per gli europei.

Non sembrano esserci più dubbi nella mente del CT, sperando che la forma del giocatore sia la stessa anche tra tre mesi. Se non dovessero esserci cali o altri problemi sempre dietro l’angolo nel mondo del calcio (come ad esempio gli infortuni), Calafiori farà parte della lista dei 23.