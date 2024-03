Il nuovo Yildiz per la Juve: Napoli KO

La Juve ha perso la sfida in campo contro il Napoli, ma sta per battere gli azzurri sul mercato. Ecco tutti i dettagli

La Juventus non ha più speranze di vincere lo scudetto, soprattutto dopo la sconfitta a Napoli. La squadra allenata da Massimiliano Allegri ha un distacco troppo grande dall’Inter – 15 punti – tanto che deve guardarsi le spalle per difendersi dall’assalto al secondo posto del Milan.

Non avendo disputato le coppe europee, Coppa Italia a parte, la Juventus non ha più grandi obiettivi, ecco perché Cristiano Giuntoli sta già iniziando a programmare la prossima stagione. Sembra che l’ex direttore sportivo del Napoli sia molto attivo in queste ore.

Il dirigente juventino avrebbe già individuato il nuovo Yildiz. La politica della Juventus è quella di provare a prendere grandi talenti e di farli crescere in prima squadra, in attesa che esplodano, proprio come è successo con il calciatore turco quest’anno. L’obiettivo è quello di portare a casa calciatori che altri top club abbiano scartato per valorizzarli al meglio. Giuntoli potrebbe presto battere il Napoli per il ‘nuovo Yildiz’.

Il calciatore che Cristiano Giuntoli sta seguendo con molta attenzione viene dalla Turchia, si chiama Semih Kilicsoy e gioca come attaccante. Può svariare sul fronte offensivo grazie alle sue grandi capacità tecniche. È nato nell’agosto del 2005 e in Turchia lo considerano – appunto – il nuovo Yildiz. I due calciatori sono coetanei, separati soltanto da poche settimane, ma sono entrambi nel giro della nazionale turca. Fra qualche mese potrebbero ritrovarsi in bianconero.

Juve, assalto a Kilicsoy: Napoli in ritardo

Kilicsoy è un calciatore del Besiktas e quest’anno ha già trovato il gol con una certa continuità. Proprio per questo motivo, il direttore sportivo della Juventus vorrebbe battere la concorrenza e portarlo a Torino all’inizio della prossima finestra di mercato. Su questo giovane talento turco ci sono gli occhi di mezza Europa, compresi quelli del Napoli, sempre molto attento quando si tratta di scovare giovani talenti in giro per il mondo.

Secondo alcune indiscrezioni, Cristiano Giuntoli sarebbe arrivato prima sul calciatore e la Juve sarebbe la favorita per acquistarlo. Il prezzo del suo cartellino è molto basso, potrebbero bastare pochi milioni per convincere il club turco a cederlo. Anche l’ingaggio è basso, avendo debuttato da poco in prima squadra. Ci sono tutti i presupposti per vederlo in Italia l’anno prossimo.