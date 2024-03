Lacrime per Astori: il ricordo è sempre più vivo

Il ricordo di Davide Astori commuove sempre tutto il calcio italiano, a sei anni dalla sua scomparsa improvvisa

C’è ancora tanto affetto verso Astori, capitano della Fiorentina morto prematuramente nel 2018 in una camera d’albergo a Udine.

La tragedia che ha colpito Davide Astori non è stata dimenticata, tuttora il mondo del calcio ricorda con grande commozione l’ex difensore. L’allora capitano della squadra viola, Astori è rimasto nel cuore un po’ di tutti i tifosi italiani, la sua classe e soprattutto il suo carattere lo hanno reso speciale.

Cagliari e Fiorentina in suo onore hanno ritirato la maglia numero 13 e, quando si affrontano, proprio al tredicesimo minuto scatta un lungo applauso di lungo lo stadio. A sei anni da una delle scomparse più malinconiche per il calcio italiano, sono stati in tanti a ricordarlo.

Non sono mancati i momenti di riflessione sui social, Astori con 350 giocate nel corso della sua in carriera e 14 presenze in Nazionale è ancora oggi uno dei personaggi più amati.

Astori, il ricordo commuove tutti

Tanti sono i calciatori in attività che erano insieme ad Astori nella stagione 2017-18, rimasti attoniti per quanto accaduto. Su tutti, Cristiano Biraghi attuale capitano della Fiorentina che ha avuto un sentito omaggio nei confronti del suo predecessore, postando l’emoticon dello stare attenti sui suoi canali social.

Le immagini con Astori hanno avuto altre ricondivisioni da calciatori che hanno vissuto momenti importanti con lui, come Borja Valero, Vlahovic, Chiesa e Bonucci. Anche la città di Firenze ha avuto un ricordo sentito, il sindaco Dario Nardella ha diffuso un video con il murales realizzato in via Canova nel 2021, uno spazio dove i tifosi spesso si fermano per regalare un pensiero ad Astori.

Non mancheranno le iniziative solidali per ricordarlo, partendo proprio da quella prevista nel weekend quando si affronteranno proprio due ex squadre come Fiorentina e Roma. Ci sarà una raccolta fondi promossa dall’associazione benefica che porta il suo nome: l’incasso sarà devoluto alla popolazione di Campi Bisenzio, colpita lo scorso autunno da una grave alluvione.

Non meno sentito il ricordo del Milan, che lo aveva accolto nel settore giovanile. Il club di via Turati ha omaggiato così Astori: “Davide è andato via ma non sarà mai dimenticato, il suo ricordo continuerà a vivere”. Proprio guardando ai rossoneri, è sempre molto sentita la partecipazione di Stefano Pioli, che fu l’ultimo allenatore del centrale.

Fu un rapporto speciale quello tra tecnico e calciatore, Pioli lo aveva eletto capitano dei viola e aveva una grande stima umana e calcistica. Dopo la sua scomparsa, ha voluto realizzare un tatuaggio con le sue iniziali al polso e sul suo stato whatsapp, nelle scorse ore, ha postato un’immagine di Davide Astori.