Napoli, De Laurentiis lo ha scaricato: accordo con una big

Il calciatore lascerà Napoli per volontà del presidente De Laurentiis. Potrà consolarsi tra le ‘braccia’ di una big: tutti i dettagli

Dopo un inizio di stagione estremamente travagliato, in casa Napoli si respira un’aria di ritrovato entusiasmo in virtù delle vittorie ottenute contro Sassuolo e Juventus. Adesso, il club azzurro può credere nuovamente alla qualificazione in Champions League e può farlo forte di un Francesco Calzona che sembrerebbe aver fatto scattare la scintilla nella testa dei calciatori.

Contemporaneamente, i vertici del Napoli sono impegnati nella programmazione del prossimo futuro. Una programmazione già iniziata nel mese di gennaio, quando il presidente De Laurentiis ha deciso di cedere alcuni giocatori e di prenderne altri al fine di valutarne l’acquisto a titolo definitivo: durante l’estate, si prospetta rivoluzione all’ombra del Vesuvio. E se c’è una certezza è che i vari Osimhen e Zielinski non saranno gli unici a lasciare il capoluogo campano.

Già, perché c’è un altro calciatore che ormai è ai margini della rosa partenopea e che l’imprenditore romano non ha intenzione di trattenere. Ci riferiamo a Diego Demme, centrocampista utilizzato col contagocce da tutti gli allenatori che si sono susseguiti al Napoli negli ultimi due anni. Ma dove si trasferirà il classe ’91 tedesco di origini italiane?

Napoli, andrà via anche Demme: i dettagli

Iniziamo col dire che Demme vedrà scadere il contratto che lo lega al Napoli il prossimo 30 giugno. Dunque saluterà la maglia azzurra da parametro zero. Attualmente, il calciatore non ha ancora reso note notizie ufficiali sulla sua prossima destinazione, ma ciò che trapela lascia intendere che farà ritorno in patria volando in Bundesliga. Per la precisione, c’è il Lipsia sulle sue tracce, club prestigioso in cui già è approdato Eljif Elmas a gennaio.

Lo ricordiamo, il tedesco ha fatto registrare meno di dieci presenze dall’estate 2022 ad oggi. Diverse volte in passato il Napoli si è trovato a trattare per una sua cessione, tuttavia lui non ha mai accettato di trasferirsi altrove poiché non intenzionato a rinunciare agli oltre due milioni di euro di ingaggio. Adesso, però, non vi sono più dubbi o possibilità di evitare l’addio: il suo percorso in Campania si concluderà nel giro di qualche mese.

