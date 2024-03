Napoli-Juve non è finita: Osimhen, immagini ‘tremende’

Napoli-Juve sembra non essere finita: arrivano immagini tremende che riguardano Victor Osimhen e alcuni protagonisti della rosa bianconera

Napoli-Juventus sembra non finire mai. Non è una novità, considerando la grande rivalità che c’è tra queste due squadre. C’è sempre modo per stuzzicarsi e mandarsi messaggi anche una volta conclusa la partita, che per la quinta volta consecutiva ha visto i partenopei uscire vittoriosi dal confronto del ‘Maradona’.

Quello che però è balzato agli occhi di tutti, anche a telecamere e soprattutto pallone lontani, è il duello rusticano che hanno dato vita Victor Osimhen e Gleison Bremer. L’attaccante nigeriano e il difensore brasiliano sono stati protagonisti di una vera lotta nella lotta con colpi proibiti, senza mai però eccedere nell’anti-sportività.

Ai più attenti non è sfuggito quanto successo che ricorda leggermente i duelli tra Cavani e Chiellini che una volta agitavano i confronti tra azzurri e bianconeri. Una decina di anni fa c’erano l’uruguaiano e l’ex totem della Nazionale, oggi i protagonisti sono il bomber nigeriano e la colonna brasiliana.

Napoli-Juve non è finita: Osimhen preso di mira, immagini tremende

Come detto la battaglia tra Osimhen e Bremer è stata durissima sin dai primi minuti con colpi proibiti e una marcatura praticamente ad uomo. Il mastino brasiliano non ha lasciato un attimo l’attaccante. All’ex Torino non era andata giù la sconfitta dello scorso anno e ha cercato in qualche modo vendetta.

I colpi sono andati avanti per tutta la partita, come hanno testimoniato alcune immagini raccolte da DAZN. I due giocatori si scambiavano scaramucce a palla lontana o mentre prendevano posizione all’interno dell’area di rigore.

Il duello è stato incredibile, anche molto fisico tra due giocatori muscolosi, perché Bremer non mollava un attimo l’attaccante che a sua volta cercava di sfuggirgli per tutta la partita. Bremer ha cercato di innervosirlo, strattonargli la maglia più volte, provocarlo, mentre l’arbitro era di spalle.

Il nigeriano ha risposto da par suo, divincolandosi in tutti i modi, duellando con il brasiliano. C’è da dire che il duello è stato corretto: maniere forti sì ma nessuno ha messo su scenate per attirare l’attenzione dell’arbitro né si è degenerato in qualche accenno di rissa o contatti eccessivamente fallosi. Il tutto si è chiuso in una marcatura ad uomo ma nel limite del lecito. Un duello, alla fine, terminato ad armi pari sebbene la partita l’abbia vinta il Napoli con Osimhen che ha sbagliato un rigore. Bremer si è sicuramente fatto valere.