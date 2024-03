Rabiot ha deciso: ecco con chi firmerà

Il contratto di Adrien Rabiot è, anche quest’anno, in scadenza a giugno, ma il centrocampista pare abbia già deciso che ne sarà del suo futuro

Adrien Rabiot, centrocampista francese della Juventus, è stato, almeno nella prima parte della stagione, l’arma in più di Massimiliano Allegri senza ombra di dubbio.

Da qualche tempo, però, non sembra più lo stesso, anche a causa di qualche infortunio, prima il problema al polpaccio, poi che quello al piede che probabilmente lo terrà lontano dal campo fino a dopo la sosta per le Nazionali, quando i bianconeri incontreranno la Lazio. Quel che è certo è che il tecnico livornese dovrà fare a meno di lui per la partita allo Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che viene da due sconfitte di fila. Chissà, però, se non sarà il preludio a un’intera stagione senza l’ex Paris Saint-Germain.

Come l’anno scorso, infatti, Rabiot andrà in scadenza a giugno – aveva prolungato il suo contratto di un solo anno -, e in tanti si sono affacciati alla sua porta, figurativamente parlando ovvio, per accaparrarselo a costo zero. Secondo Fabrizio Romano, però, la mezzala avrebbe già preso una decisione, o comunque avrebbe delle priorità.

Il futuro di Rabiot è deciso e potrebbe essere ancora in bianconero

Anche in Inghilterra si parla tanto del destino di Rabiot e quale sia davvero il pensiero del centrocampista circa la squadra dove proseguire la sua carriera. L’anno scorso di questi tempi si iniziava a parlare concretamente del Manchester United, con cui poi non c’è stato nulla di concreto.

Stavolta è il turno del Tottenham, ma il noto giornalista Fabrizio Romano, ai microfoni di ‘CaughtOffside‘, ha detto chiaramente come stanno le cose per il destino dell’ex PSG. Innanzitutto, ha confermato che molti club seguono con interesse le evoluzioni per il destino di Rabiot, interessati al suo arrivo a parametro zero, se non dovesse proseguire alla Juve. Al momento, però, non ci sono stati contatti concreti tra la mezzala e gli Spurs e non è detto che ci siano in futuro.

Ha aggiunto anche una notizia parecchio importante per i tifosi bianconeri: “Da quello che ho sentito, Rabiot darà priorità anche al dialogo con la Juventus per un nuovo contratto prima di decidere il suo futuro”. La curiosità di tanti di vederlo alla prova con la Premier League potrebbe, dunque, essere rimandata, ancora una volta.